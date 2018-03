– “Dopo aver consultato i nostri dottori, devo rinunciare ad allenare per il prossimo futuro e concentrarmi sulla costruzione di fondamenta più forti e sane”. Non è un fulmine a ciel sereno, ma la notizia sta comunque lasciando il segno nel mondo NBA. Tyronn Lue, head coach dei Cleveland Cavaliers, deve fermarsi per un periodo di tempo indeterminato a causa dei suoi problemi di salute. Un campanello d’allarme che era già suonato negli ultimi mesi e che l’allenatore non ha più potuto sottovalutare. “Ho avuto dolori al petto e altri sintomi preoccupanti, come la perdita del sonno, per tutta la stagione – raccolta Lue -. Mi sono sottoposto a diversi test e non ci sono diagnosi esatte su quello che mi sta succedendo. L’ultima cosa che voglio è che quello che mi sta capitando dia problemi alla squadra: utilizzerò questo periodo per concentrarmi su una routine e sulle medicine che mi sono state prescritte, cure che erano complicate da iniziare nel mezzo della stagione”.

In panchina sarà Larry Drew, primo assistente di Lue, a dirigere le operazioni. “Il mio obiettivo – conclude il coach – è tornare in una versione più sana e più forte di me stesso, in modo da poter continuare a condurre questa squadra verso il titolo, obiettivo verso cui stiamo tutti lavorando”. LeBron James, star dei Cavs, approva la decisione di Lue: “La salute è la cosa più importante, capire quello che il coach sta passando da tutta la stagione è fondamentale. Era una decisione che andava presa da tempo”. Per la NBA di altissimo livello non è una novità: anche Steve Kerr, allenatore dei Golden State Warriors, aveva dovuto abdicare nella prima parte della stagione 2015-16, lasciando spazio al suo vice Luke Walton, oggi head coach dei Los Angeles Lakers.