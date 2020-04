SALT LAKE CITY – C’è aria di tempesta in casa degli Utah Jazz. Lo stop forzato per il coronavirus ha creato degli attriti difficilmente colmabili. È passato ormai un mese da quando la positività di Rudy Gobert al coronavirus ha portato la NBA a sospendere la stagione, ma le conseguenze di quell’evento non si sono ancora fermate. La susseguente positività di Donovan Mitchell, infatti, ha creato una frizione che la stessa guardia dei Jazz non ha nascosto in diretta nazionale a ‘Good Morning America’, ammettendo di essersi arrabbiato con il compagno per il suo comportamento irresponsabile nei giorni precedenti alla notizia della positività.

“Rapporto ormai irrecuperabile”

Le immagini di Gobert che toccava tutti i microfoni dei giornalisti in conferenza stampa quando ancora il Covid-19 sembrava lontanissimo dal mondo del basket americano, avevano fatto il giro del mondo e mandato su tutte le furie i responsabili della franchigia, visto che nei giorni precedenti la squadra aveva avuto diversi incontri per parlare di misure preventive contro il coronavirus. Nonostante una prima notizia di rappacificamento tra i due (che hanno entrambi recuperato pienamente dal virus), ora la situazione sembra essere precipitata. Secondo quanto scritto in un lungo articolo da The Athletic “il rapporto tra i due non sembra più recuperabile”, come rivelato da una fonte a conoscenza delle dinamiche interne alla squadra. Non c’è modo di sapere chi dei due abbia attaccato il coronavirus all’altro, visto che erano soliti sedersi vicini sui bus e sugli aerei (cosa che la franchigia ha provato a far capire a Mitchell, ma la speranza dei Jazz è che con il tempo il rapporto tra i due possa tornare solido come un tempo.

Ingles rassicura i tifosi

Tra i giocatori di Utah che hanno accettato di parlare della situazione c’è Joe Ingles, uno dei pilastri dello spogliatoio della squadra di coach Snyder. E l’australiano si è detto ottimista che le cose possano migliorare: “Sono fiducioso – dice – che andrà tutto bene. Ho sentito quello che ha detto Donovan, ma è una questione che dovranno risolvere lui e Rudy. Ma non ho alcun dubbio che quando torneremo ad allenarci o quando ricomincerà la stagione la nostra squadra tornerà a essere quello che è sempre stata. Sono fiducioso che andrà tutto bene e che la chimica di squadra sarà solida”.









