Basket Nba: cadono in casa Lakers e Boston, Toronto batte OKC e Gallinari

WASHINGTON – Los Angeles Lakers (33-8) e Boston Celtics (27-12) ko tra le mura amiche. Le due sconfitte interne della miglior squadra dell’ovest e della terza forza dell’Est spiccano nella notte Nba. Soprattutto, perché arrivano contro due avversarie non di altissimo livello. I gialloviola, infatti, cedono 118-119 agli Orlando Magic (20-21), gli uomini di coach Stevens, invece, crollano 103-116 contro i Detroit Pistons (15-27).

Orlando sbanca lo Staples Center

Allo Staples Center si ferma a nove la striscia vincente dei Los Angeles Lakers sorpresi dagli Orlando Magic di uno scatenato Fultz, alla seconda tripla doppia in carriera (21 punti, 11 rimbalzi, 10 assist). I californiani, senza Rondo e Davis e con Carus ko nel corso del match, hanno trovato nella panchina un grandissimo apporto (68 punti), mentre LeBron James per una sera si è tolto le vesti dell’extraterrestre e ha giocato come solo gli umani sanno fare, chiudendo il match con appena 19 punti, ma con ben 19 assist. Al Prescelto è mancato soprattutto l’aiuto di Kuzma, in serata decisamente negativa (4 punti in 27′). Il match ha vissuto di continui strappi con gli ospiti avanti addirittura 48-29 nel corso del primo tempo prima del break Lakers che ha permesso ai padroni di casa di andare al riposo sul -7. Un nuovo parziale nella ripresa, questa volta di Orlando, riporta i Magic a viaggiare sopra i 21 punti. I californiani a quel punto si rimboccano le maniche e con un Cook che non ti aspetti si affacciano al quarto parziale sotto solo di una lunghezza. L’ultimo parziale è un testa a testa Fultz a 15″ dalla fine porta davanti Orlando, poi la tripla disperata di James alla fine si stampa sul ferro.

Boston-Detroit

Detroit sorprende Boston

Al TD Garden arriva la quarta sconfitta interna in 20 partite per Boston in una serata in cui per Detroit ha funzionato tutto. A partire da Derrick Rose, alla settima partita consecutiva con almeno 20 punti segnati, ne ha fatti 22, non accadeva dal 2011. Ma decisivi sono stati anche Sekou Doumbouya (24 punti), Andre Drummond (13 punti e 13 rimbalzi) e i panchinari Morris (23) e Mykhailiuk (21). Tra i Celtics, ancora privi di Tatum, si savlano solo Hayward (25 punti e 7 rimbalzi) e Brown (24 putni e 12 rimbalzi), negative, invece, le prove di Walker (19) e, soprattutto, Smart (3). Detroit domina al tiro: il 60% con 47/78 dal campo e ha costruito la propria vittoria nel terzo quarto (34-23) per poi non perdersi nell’ultimo parziale.

Gallinari non basta ai Thunder

Due italiani in campo nella notte. Il bilancio non è positivo perché, al di là delle prestazioni, perdono sia i Thunder (23-18) di Danilo Gallinari che gli Spurs (17-22) di Marco Belinelli. Oklahoma si arrende in casa contro Toronto (26-14) che si impone 130-121 nonostante la rimonta negli ultimi due quarti. Buona la prova del Gallo che in 31 minuti mette a referto 23 punti, 4 rimbalzi e 3 assist ed è il secondo miglior realizzatore dei suoi alle spalle di Dennis Schroder che dalla panchina ne fa 25, mentre sono 21 quelli di Shai Gilgeous-Alexander. Doppia doppia per Chris Paul con 16 punti e 11 assist, 17 punti anche per Muscala. Vincono i Raptors con tutto il quintetto iniziale in doppia cifra: Siakam e Anunoby che ne fanno 21 a testa, 17 per Lowry, 15 ciascuno per Ibaka e Gasol, ma il più prolifico è Norman Powell che ne fa 23 dalla panchina, mentre sono 12 quelli di Davis. Perde a Miami (28-12) San Antonio, ma se il Gallo è tra i migliori per i Thunder, altrettanto non può dirsi per Marco Belinelli. Appena 5 minuti in campo, un rimbalzo e un assist per lui. Per gli Heat il miglior record casalingo della Lega (18-1) e secondo posto a Est.

Gallinari in azione durante Oklahoma-Toronto

Portland passa in casa dei Rockets

Carmelo Anthony torna a Houston e punisce i Rockets (26-14) con 18 punti e 12 rimbalzi. Sua la tripla che respinge il ritorno dei texani che alla fine si arrendono a Portland (18-24) 107-117. Decisivo anche l’apporto della coppia McCollum-Lillard, 24 punti per il primo, 25 per il secondo. Serata da dimenticare per James Harden ingabbiato dalla difesa ospite e autore di appena 13 punti. Westbrook (31) ha provato a dare una mano ai suoi, ma è stato lasciato colpevolmente solo. Dallas (26-15) sbanca Sacramento () 127-123 trascinata dal solito Doncic, autore dell’ennesima tripla doppia stagionale (25 punti, 15 rimbalzi, 17 assist) che aveva probabilmente qualche sassolino nella scarpa da togliersi visto che i Kings lo avevano “passato” al Draft.

Le altre sfide

Successo per Philadelphia (26-16) contro Brooklyn (18-22). I Sixers si impongono in casa 117-106 al termine di una partita più complicata del previsto. Decisivo il parziale di 15-3 nell’ultimo quarto che ha costretto i Nets alla resa. Non sbaglia nemmeno Denver (28-12) che stende Charlotte (15-29) 100-86 tra le mura amiche. Senza Harris e Millsap e con Murray costretto a rimanere negli spogliatoi all’intervallo per un infortunio, i Nuggets trovano di Dozier l’uomo della provvidenza che con 9 punti di fila permette ai suoi di staccare gli Horntes e portare a casa la vittoria. Indiana (26-15) sbanca Minneapolis 104-99. Senza Towns, i T-Wolves (15-25) sono ancora più vulnerabili colpiti dai 29 punti del lituano Sabonis, quasi tutti messi a segno nel primo tempo, e da Malcolm Brogdon ( 21 punti). È Zach LaVine, invece, a trascinare Chicago (15-27) al successo interno contro Washington (13-27) per 115-106: 30 punti, 7 rimbalzi e 7 assist per lui.

I risultati – Boston Celtics-Detroit Pistons 103-116; Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 117-106; Miami Heat-San Antonio Spurs 106-100; Chicago Bulls-Washington Wizards 115-106; Minnesota Timberwolves-Indiana Pacers 99-104; Oklahoma City Thunder-Toronto Raptors 121-130; Denver Nuggets-Charlotte Hornets 100-86; Houston Rockets-Portland Trail Blazers 107-117; Sacramento Kings-Dallas Mavericks 123-127; Los Angeles Lakers-Orlando Magic 118-119.







Fonte