Basket Nba: Bucks volano con super Antetokounmpo, Melli s'inchina ai Lakers

NEW YORK (Stati Uniti) – Fanno la voce grossa le prime della classe nella regular season Nba. Milwaukee e Lakers, leader nelle rispettive Conference, ma anche Denver e Clippers (appaiate sulla seconda poltrona a Ovest) vanno a segno nel turno disputato nella notte fra domenica e lunedì ribadendo le proprie ambizioni di un ruolo da protagoniste in questo campionato.

Antetokounmpo super, Bucks passano a Charlotte

I Bucks continuano la loro cavalcata passando per 93-85 sul parquet dei Charlotte Hornets, così da cogliere il sesto successo di fila, 20esimo nelle ultime 22 gare disputate dal team del Wisconsin, che con un bilancio di 52 vittorie e appena 8 sconfitte è largamente il migliore della Lega e detta legge nella Conference orientale. Contro una formazione in lotta per assicurarsi i playoff (21-39, 10° posto a Est per Charlotte) ha messo in scena un’altra performance da urlo Giannis Antetokounmpo, autore di 41 punti, 20 rimbalzi e 6 assist in 34 minuti di gioco, facendo così meglio di leggende quali Elgin Baylor e Bob Pettit che erano riusciti a mettere insieme un “40-20-5” in 36 minuti, nel 1959 e 1960. Il greco, decisivo con i suoi 8 punti negli ultimi minuti di partita per i Bucks (16 palle perse sono un dato su cui riflettere comunque), è il primo atleta di Milwaukee a totalizzare statistiche del genere dopo un certo Kareem Abdul-Jabbar.

Giannis Antetokounmpo

Pelicans cedono ai Lakers, 10 punti per Melli

Si lasciano subito alle spalle la battuta d’arresto a Memphis di 24 ore prima i Los Angeles Lakers, andando a imporsi per 122-114 sul campo di New Orleans. Di fronte agli oltre 18mila spettatori dello Smoothie King Center, a trascinare i gialloviola (assente Anthony Davis per un problema al ginocchio) è LeBron James, che firma la sua 13esima ‘tripla doppia’ in stagione (34 punti, 13 assist e 12 rimbalzi) per spingere al successo numero 46 (13 le sconfitte) il team californiano, al comando della Western Conference. I Pelicans devono dunque arrendersi nonostante i 35 punti di bottino personale del rookie Zion Williamson (12/16 al tiro, più 7 rimbalzi), top scorer dell’incontro con il suo primato personale. Nel quintetto della Louisiana (26.34, nona posizione a Ovest a tre vittorie di distanza da Memphis) anche 10 punti e 2 rimbalzi, in 21 minuti di impiego, per l’azzurro Niccolò Melli.

Vincono Clippers e Nuggets, appaiate al 2° posto

Nel duello per la seconda piazza a Ovest restano affiancate Clippers e Denver dopo le rispettive affermazioni casalinghe contro Philadelphia (136-130) e Toronto (133-118). La squadra californiana ha sofferto per domare la resistenza dei Sixers, che malgrado le assenze di Joel Embiid (infortunato alla spalla) e Ben Simmons (schiena) hanno trovato nel 23enne Shake Milton, uscito dalla G-League, un’arme offensiva inattesa: con 7/9 da tre (14/20 in totale al tiro) ha firmato 39 punti, oltre a 5 assist. Però nel finale di un match in cui le contendenti hanno dimenticato un po’ la fase difensiva sono stati Kawhi Leonard (30 punti e 6 rimbalzi), Paul George, Montrezl Harrell e Lou Williams, con 24 punti a testa, a dare la spinta giusta ai Clippers 841-19) per la quarta affermazione di fila. A Denver il team del Colorado ha fatto la differenza nell’ultimo quarto (33-22 il parziale) contro i Raptors campioni in carica ma penalizzati dalle assenze (Marc Gasol, Serge Ibaka e Fred VanVleet) e costretti a incassare il terzo stop (42-18, seconda posizione a Est): fra i canadesi si è salvato il giovane OG Anunoby con 32 punti (12/16). Nelle “noccioline” Nikola Jokic ha piazzato la sua 12esima ‘tripla doppia’ stagionale (23 punti, 18 rimbalzi e 11 assist) e sul suo esempio altre sette compagni di squadra hanno realizzato tra gli 11 e i 22 punti per una riuscita complessiva del 56,6% al tiro.

Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers)

McCollum: “Smetto di firmare autografi per il coronavirus”

Nelle altre gare della notte vittoria interna per i Sacramento Kings sui Detroit Pistons (106-100), mentre i Dallas Mavericks sono passati per 111-91 sul campo dei Minnesota Timberwolves e i Golden State Warriors hanno incassato l’ennesima delusione cedendo ai Washington Wizards per 110-124. Intanto CJ McCollum, playmaker dei Trail Blazers, ha annunciato che smetterà di firmare autografi per gli appassionati a causa della diffusione del coronavirus negli Stati Uniti. “Il coronavirus ha colpito ufficialmente l’Oregon. In particolare la città di Lake Oswego… Smetto di firmare autografi fino a nuovo avviso”, ha twittato il giocatore di Portland, la città principale in questo stato nord-occidentale dagli Stati Uniti. Ha quindi invitato tutti a “lavarsi accuratamente le mani con sapone per almeno 20 secondi e coprirsi la bocca se si ha la tosse”. L’Oregon ha registrato un sospetto caso di coronavirus venerdì. La persona interessata, messa in isolamento in un ospedale, vive vicino a Portland. Sabato, un uomo sulla cinquantina è morto nello stato di Washington, un valico di frontiera dell’Oregon, la prima vittima della malattia negli Stati Uniti. Da allora un secondo uomo è morto vicino a Seattle, hanno detto i funzionari dello Stato di Washington. Oltre all’NBA, altre leghe sportive professionistiche americane come la NHL (hockey su ghiaccio) e la MLB (baseball) hanno affermato di monitorare lo sviluppo di questa epidemia e di consultare regolarmente le autorità sanitarie.







