Passo falso Bucks, Raptors da 10 e lode

– Cadono a sorpresa le prime della classe in un turno Nba caratterizzato da un’atmosfera davvero strana, su ciascun parquet, come se solo ora si cominciasse a metabolizzare il senso della tragedia avvenuta domenica scorsa. Un mix di tristezza, malinconia e dolore ha accompagnato ogni sfida e caratterizzato anche il comportamento di diversi campioni sotto canestro. Nella serata della celebrazione di Kobe Bryant, i Lakers sono stati sconfitti in casa da Portland per 127-119: a prendersi la scena è Damian Lillard, trascinatore dei Blazers (22-27, nono posto nella Western Conference) con 48 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, per i gialloviola – con un bilancio di 36-11 restano comunque primi a Ovest davanti a Denver – 22 punti e 10 assist per James e 37 punti e 15 rimbalzi per Davis.

Battuta d’arresto casalinga anche per Milwaukee (e non accadeva dal 16 dicembre scorso con Dallas), leader della Eastern Conference (41-7 il record), che cede per 127-115 contro Denver. Barton (24 punti e 8 assist) trascina i Nuggets (34-15, secondi a Ovest) assieme al solito Jokic (15 punti, 10 rimbalzi e 9 assist) che sfiora la tripla doppia come la stella dei Bucks Giannis Antentokoumpo (31+16+9). Siakam (30 punti) e Ibaka (21 punti) firmano la decima vittoria consecutiva dei Toronto Raptors (35-14, seconda posizione a Est) che superano 105-92 Detroit, Irving sfodera la miglior prestazione stagionale (54 punti) nel successo di Brooklyn su Chicago (133-118) mentre Houston si aggiudica il derby texano con Dallas (priva di Doncic infortunato) per 128-121: 35 punti per Harden e 32 per Westbrook tra i Rockets, curiosamente la prima squadra in Nba a schierare solo atleti al di sotto dei 2 metri.

Thunder passano a Phoenix, 27 punti Gallinari

C’è tanto di Danilo Gallinari nella vittoria in rimonta di Oklahoma City su Phoenix per 111-107, settimo successo di fila in trasferta. Con un parziale di 13-0 nell’ultimo quarto, i Thunder sono passati da 92-99 a 105-99 a 25″ dalla sirena e il Gallo è stato il miglior marcatore dei suoi: 27 punti in 32 minuti con 9/17 dal campo (ma 1/6 da tre) e 8/9 ai liberi oltre a 4 rimbalzi e una palla persa. In doppia cifra anche Schroeder (24 punti) e Paul (20 punti e 10 assist) e OKC al settimo posto nella Western Conference.

New Orleans vince e Melli in doppia cifra

Serata positiva anche per Nicolò Melli, che parte dalla panchina e si ritaglia il suo spazio nel successo di New Orleans a Memphis per 139-111 andando in doppia cifra: 10 punti (2/2 da due e 2/3 da tre), 5 rimbalzi e due assist per il lungo emiliano in 18 minuti. Nei Pelicans continua a crescere Zion Williamson (24 punti), ben supportato da Ingram (20 punti) e Ball (19 punti).