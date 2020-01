Basket, Nba: Bucks e Lakers non si fermano, Harden supera quota 20mila punti

NEW YORK (Stati Uniti) – Bucks e Lakers vincono e continuano la loro corsa solitaria in vetta alle classifiche di Eastern e Western Conference, ribadendo il loro dominio assoluto. Successi che valgono la terza poltrona nelle rispettive conference anche per Celtics e Rockets, presi per mano ancora una volta da James Harden, che segna 32 punti in tre quarti e supera quota 20.000 punti realizzati in carriera in Nba.

Bene Bucks e Lakers, non bastano 24 punti di Gallinari ai Thunder

Milwaukee (35-6 il suo ruolino di marcia) ha superato in trasferta i Portland Tral Blazers per 122-101, con un solo protagonista sul parquet, il greco Giannis Antetokounmpo, che ha firmato 32 punti, 17 rimbalzi e 6 assist in 29 minuti sul parquet. Buona prova anche di Khris Middleton e Eric Bledsoe, rispettivamente 30 e 29 punti di score. Dal canto loro i californiani (32-7), pur privi dei fuoriclasse LeBron James e Anthony Davis e di Danny Green, sono andati a vincere 125-110 in casa degli Oklahoma City Thunder (22-17) di Danilo Gallinari. Davanti agli oltre 18mila spettatori della Chesapeake Energy Arena i gialloviola trovano in Kyle Kuzma, top-scorer con 36 punti, l’arma in più, così da rispondere con super prestazioni alle voci di mercato che lo vogliono lontano da Los Angeles. Da sottolineare anche il contributo di Rajon Rondo, partito titolare viste le assenze: 21 punti, 12 rimbalzi e 8 assist in 32′ di gioco. Una partita da leader nel momento del bisogno. Ai padroni di casa non bastano un’ottima prestazione di Gallinari, che segna 24 punti (con 2 rimbalzi e 3 assist) in 32 minuti di impiego, e di Shai Gilgeous-Alexander, con lo stesso bottino.

Houston-Minnesota

Rockets volano, Harden supera i 20mila punti

Tutto facile per Houston (26-12, terzo posto a Ovest) che batte 130-109 Minnesota (15-23) e festeggia l’ennesimo traguardo da record raggiunto da un realizzatore letale come James Harden. Senza Capela sotto canestro, i Rockets sono costretti a fare a meno anche di Tucker già nel primo quarto, a seguito di un duro colpo alla spalla. La sostanza però non cambia: 30 punti e 10 assist di Russell Westbrook, 17 punti per Eric Gordon in uscita dalla panchina. Il protagonista della serata però è il ‘Barba’, che segna 32 punti in tre quarti (conditi da 12 rimbalzi e 8 assist) e supera quota 20.000 punti realizzati in carriera in Nba. Un traguardo enorme, il 45esimo giocatore nella storia a riuscirci e il settimo più giovane di sempre: “Ho regalato il pallone di questa serata speciale a mia madre: non ci sarebbe stato nessun canestro senza il suo immenso lavoro”.

Celtics travolgono Pelicans, 7 punti Melli

Dopo tre sconfitte tornano al successo i Celtics (26-11) che superano agevolmente 140-105 i New Orleans Pelicans (14-26). Nonostante i tre ko in fila coach Brad Stevens ha deciso di concedere ai suoi ragazzi un giorno di riposo. Una decisione che ha ridato energie e smalto al gruppo, partito sul 41-24 dopo il primo quarto e sempre avanti fino alla sirena finale. Sono cinque i giocatori in doppia cifra, con 22 punti e 19 rimbalzi in 23 minuti in uscita dalla panchina per Enes Kanter (10/13 dal campo) e 19 di Gordon Hayward (con +38 di plus/minus in 28 minuti). Protagonista indiscusso del match è Jayson Tatum, autore di 41 punti, nuovo massimo in carriera per il numero 0 dei Celtics. Una prestazione da 16/22 dal campo, 6/9 dall’arco, 6 rimbalzi, 4 assist e +30 di plus/minus contro l’impotente difesa dei Pelicans. “Non mi monto la testa se le cose vanno bene e non mi abbatto quando tendono ad andare male: mi è bastato prendere fiato un attimo, riflettere e tutto è andato nel migliore dei modi”, il suo commento. Nicolò Melli resta 20 minuti in campo (-2 di plus/minus, nonostante le 35 lunghezze di margine alla sirena finale) con 7 punti a referto, un paio di canestri e un paio di liberi a bersaglio, oltre ai 5 rimbalzi catturati. I Pelicans soffrono nei pressi del ferro, chiudono con soli 42 punti segnati in area contro i 74 dei Celtics e non vanno oltre i 22 punti di Frank Jackson, i 20 di Jaxson Hayes e la tripla doppia sfiorata da Lonzo Ball (10, 13 rimbalzi e 9 assist).

Dallas-Philadelphia

Si rialzano Bulls e Mavs, colpo Cavs a Denver

Torna il sorriso ai Bulls, vittoriosi sui Pistons per 108-99, dopo aver infilato ben sei sconfitte di fila. Sorpresa invece nella sfida tra Denver, terza in classifica a Ovest, e i Cavs, terzultimi nella conference orientale: ha vinto la squadra di Cleveland per 111-103. Dallas, sonoramente sconfitta il giorno prima dai Lakers, rialza la testa imponendosi per 109-91 su Philadelphia, ancora senza Joel Embiid. Luka Doncic non è preciso al tiro (4/15 per 19 punti complessivi) con 12 assist per i compagni. I Mavs (24-15) restano al sesto posto a Ovest, mentre i Sixers sono quinti a Est (25-15), ma minacciati da vicino da Indiana.









