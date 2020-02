WASHINGTON – Boston continua il suo inseguimento al secondo posto a Est. A Salt Lake City, i Celtic (41-17) chiudono con una vittoria il ciclo di 4 trasferte consecutive in cui sono arrivate tre successi e una sconfitta, quella in casa dei Lakers dopo un prodezza di LeBron James. Sul parquet dei Jazz (36-22) finisce 114-103 per i verdi con Tatum (33 punti) che si conferma in forma strepitosa in questo periodo e con Brown (20) e Smart (17) che si ritrovano buoni angeli custodi. Ai padroni di casa non basta il solito Mitchell (37), perché qualcosa si è rotto dopo l’All Star Game. Dal post-Chicago, infatti, sono arrivate solo sconfitte complice anche una pessima mira da tre: 12/40 contro Boston.

Belinelli e San Antonio si arrendono a Dallas

Buona la prestazione di Marco Belinelli, unico italiano in campo nella notte Nba. I suoi 14 punti e 8 rimbalzi (un assist9 non sono sufficienti agli Spurs (24-33) per evitare il ko interno contro i Dallas Mavericks (36-23) che si impongono per 109-103 allontanando San Antonio dalla zona playoff. DeMar DeRozan ne fa 27 (con 9 assist e 8 rimbalzi), oltre a lui e al Beli vanno in doppia cifra anche Walker IV (12) e Forbes (10), ma Dallas viaggia su altre velocità trascinata da Porzingis e Doncic, il primo dà un contributo di 28 punti e 12 rimbalzi, il secondo confeziona una tripla doppia da 26 punti, 14 assist e 10 rimbalzi, la 21/a in carriera che permette allo sloveno di agganciare Jason Kidd al primo posto nella storia della franchigia.

Phoenix-Clippers: Bridges in azione

I Clippers vanno, Philadelphia no

I Clippers (29-19), al gran completo, si riscoprono più forti. Così, dopo aver travolto Memphis, la formazione di Los Angeles espugna Phoenix 102-92. Leonard è ovunque e chiude con 24 punti, 14 rimbalzi, 5 assist e 3 rubate, Morris e Jackson chiudono con un complessivo di 30 punti, Paul George ne segna 11. I californiani dopo un inizio in sordina (-11) ribaltano il match e vincono facile. Quando nel finale i Suns (24-35) si avvicinano fino al -7, ci pensa Morris a riportare gli avversari a distanza di sicurezza. A Cleveland, invece, va in scena il dramma dei Sixers (36-23). Philadelphia non solo perde malamente la gara (108-94), ma perde anche Joel Embiid per un problema alla spalla sinistra, infortunio che si va a sommare a quello di Ben Simmons. E senza le sue stelle i Sixers fanno una fatica pazzesca a trovare la via del canestro, tanto che i Cavs (17-41) toccano il muro del +20 nel corso del terzo quarto per poi controllare nell’ultima frazione.

Cleveland-Philadelphia

Quinta sinfonia per Houston, Miami ko in casa

Quinta vittoria di fila per gli Houston Rockets (38-20) che travolgono Memphis (28-38) 140-112 consolidando la quarta posizione a Ovest. Contro un avversario al quarto ko di fila, i texani archiviano la pratica già all’intervallo lungo chiuso sul 73-47. Westbrook, che nelle ultime sei gare ha segnato di media 34 punti, ne mette a referto 33 (più 9 rimbalzi e 8 assist), mentre Harden chiude con 30 punti. A Miami (36-22) colpo a sorpresa dei Minnesota T-wolves (17-40) che passano a South Beach 129-126. Decisivo il break di 16-4 dell’ultimo parziale che incanala la partita dalla parte degli ospiti. Russel chiude con 27 punti ed è il top scorer del match. Quarto successo nelle ultime cinque gare per Orlando (26-32) che passa 130-120 in casa degli Atlanta Hawks (17-43) con Fournier e Gordon che segnano rispettivamente 28 e 25 punti a testa. Ai padroni di casa non bastano i 37 di Young. Chiudono i successi interni di Charlotte (20-38) sui New York Knicks (17-41) per 107-101 e di Washington (21-36) sui Brooklyn Nets (26-31) per 110-106.

I risultati – Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 108-94; Houston Rockets-Memphis Grizzlies 140-112; Miami Heat-Minnesota Timberwolves 126-129; San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 103-109; Phoenix Suns-L.A. Clippers 92-102; Charlotte Hornets-New York Knicks 107-101; Atlanta Hawks-Orlando Magic 120-130; Washington Wizards-Brooklyn Nets 110-106; Utah Jazz-Boston Celtics 103-114.







Fonte