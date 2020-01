Basket, Nba: Boston sbanca Miami, Philadelphia nel segno di Kobe

WASHINGTON – Lo Staples Center, che riaprirà ufficialmente venerdì per la partita tra i Clippers e i Sacramento Kings, continua ad essere meta di pellegrinaggio per migliaia di persone che vogliono rendere omaggio a Kobe Bryant. I Lakers oggi sono tornati ad allenarsi per la prima volta dalla morte del Black Mamba, ma nel resto del Paese lo show va avanti, pur nel ricordo dell’ex stella Nba. Spencer Dinwiddie dei Brooklyn Nets e Terrence Ross degli Orlando Magic hanno deciso di abbandonare i propri numeri: il primo ha lasciato l’8 per passare al 26, il secondo dall’8 è passato al 31. La Nba non permette di cambiare numero durante la stagione, ma visto il tragico evento ha concesso questa possibilità. Sono 21 i giocatori che vestono la numero 8, 12 quelli che hanno la 24, è prevedibile che anche altri seguiranno il percorso di Dinwiddie e Ross. Joel Embiid, invece, ha fatto la strada opposta abbandonato il suo tradizionale 21 per passare al 24 e, nella partita di Philadelphia contro Golden State Warriors ha chiuso con 24 punti.

Embiid e Philadelphia nel segno di Kobe

Si è giocato come detto a Philadelphia, la città natale del cinque volte campione Nba che ha giocato nella squadra della Lower Marion High School. Prima del match tra i Sixers (31-17) e i Warriors (10-38), la maglia numero 33, quella che vestiva allora Bryant, è stata incorniciata ed esposta al centro del parquet con le luci del palazzetto spente e soltanto la maglia illuminata. Intorno i giocatori di casa con le maglie numero 8 e 24. Al ritorno in campo dopo l’infortunio, Joel Embiid con la 24 addosso, ha chiuso in doppia doppia: 24 punti e 10 rimbalzi nella vittoria dei suoi per 115-104. Dalla panchina ne fa 19 Neto e va in doppia cifra tutto il quintetto iniziale: oltre ai 24 di Embiid, 17 Simmons, 14 Harris, 12 Horford (11 rimbalzi per lui), 11 Milton. A Golden State non bastano i 28 di D’Angelo Russell.

L’omaggio dei 76ers a Kobe Bryant nella sua Philadelphia: esposta l’uniforme dei tempi della high school

Boston passa a Miami, Denver ko, ok Toronto e Bucks

Terza sconfitta interna per Miami (32-15) che all’American Airlines Arena si arrende a Boston (31-15) 109-101. Agli Heat non bastano Dragic (23), Butler (20) e Adebayo (16), perché i Celtics concedono solo il 37% dal campo e con Hayward (29) e Brown (25) portano a casa un successo che permette loro di avvicinare il terzo posto a Est occupato proprio dai Floridian. Denver (32-15) crolla a Minneapolis dove i Grizzlies (23-24) continuano a stupire e si impongono 104-96. Senza Millsap, Murray e Plumee ai Nuggets non basta Jokic (25). Senza Antetokounmpo, invece, Milwaukee vince lo stesso. Ai Bucks (41-6) basta un Middleton in versione All Star Game: 51 punti per lui che supera anche il record di 50 punti stagionali del greco. Washington (15-31) si inchina 151-131. Tutto facile per Toronto (33-14) che batte in casa Atlanta (12-36) 130-114 e sale al secondo posto a Est approfittando della sconfitta di Miami.

Phoenix sbanca Dallas, ok Pelicans e Hornets

Clamoroso tonfo casalingo dei Dallas Mavs (29-18) contro Phoenix (20-27). I Suns vincono 133-104 grazie ai 32 punti di Booker e ai 31 di Ayton. Doncic è l’unica nota positiva della serata storta dei texani: 21 punti per lui. Un solo italiano in campo. Si tratta di Nicolò Melli protagonista nel successo che i New Orleans Pelicans (19-29) ottengono, per 125-111, in casa dei Cleveland Cavaliers (13-35). L’azzurro mette a referto 11 punti, 4 rimbalzi e un assist nei 16 minuti di gioco, dando un contributo importante a una vittoria targata Holiday e Ingram, rispettivamente autori di 28 e 24 punti, mentre si ferma a 14 Zion Williamson. Dopo otto sconfitte consecutive, tornano alla vittoria gli Charlotte Hornets (16-31) che battono in casa i New York Knicks (13-35) 97-92.

I risultati

Charlotte Hornets – New York Knicks 97-92, Philadelphia 76ers – Golden State Warriors 115-104, Cleveland Cavaliers – New Orleans Pelicans 111-125, Toronto Raptors – Atlanta Hawks 130-114, Memphis Grizzlies – Denver Nuggets 104-96, Miami Heat – Boston Celtics 101-109, Milwaukee Bucks – Washington Wizards 151-131, Dallas Mavericks – Phoenix Suns 104-133.







