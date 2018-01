Basket, Nba: Boston allontana la crisi, Toronto travolge Atlanta

Atlanta-Toronto

– Boston (35-14) si rialza. Dopo quattro sconfitte consecutive i padroni dell’Est ritrovano il successo sbancando lo Staples Center, tana dei Los Angeles Clippers (23-24), per 113-102. Vittoria importante che consente di tirare il fiato dopo il prepotente ritorno dei Toronto Raptors. Senza Al Horford, fuori per scelta tecnica, e Marcus Smart, infortunatosi a una mano in hotel, coach Stevens mette mano alla panchina e le riserve fanno tornare la voglia di lottare ai Celtics. Kyrie Irving (20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) e Jayson Tatum (18 punti e 6 rimbalzi) pensano al resto. Ai Clippers non basta il ritorno in campo di DeAndre Jordan (15) al fianco di Griffin (23) e Lou Williams (20).

TORONTO SCHIANTA ATLANTA – Atlanta (14-33) dura appena un tempo, poi Toronto (32-14) si dimostra in uno stato di forma strepitoso e schianta gli Hawks col punteggio di 108-93. Ai canadesi non sono serviti nemmeno i migliori DeMar De Rozan e Kyle Lowry per sbancare Atlanta: +10 al primo quarto, +20 al secondo, +25 al terzo, +32 nel quarto. Un dominio senza precedenti con i canadesi guidati da Jonas Valanciunas, autore di una doppia doppia e Fred VanVleet, a tre punti dal suo massimo in carriera con 10 punti dalla panchina. Lowry si ferma a 9 punti, DeRozan a 14. Serata di relax per le due stelle di Toronto. Dall’altra parte della barricata, invece, Marco Belinelli ha chiuso con appena 8 punti, un rimbalzo e un assist in meno di 23′, a dimostrazione di una serata da dimenticare dal punto di vista collettivo.

A HOUSTON IL DERBY DEL TEXAS – A Ovest il derby del Texas tra Dallas (16-32) e Houston (34-12) va ai Rockets che, trascinati dal solito immenso James Harden, espugnano il parquet dei Mavs col punteggio di 104-97. Il “Barba” va a referto con 25 punti e 13 assist, seguito da Ariza, autore di 23 punti. Houston mette subito le cose in chiaro mandando i padroni di casa a 15 lunghezze di distanza, Matthews (29 punti), però, non ci sta e riporta sotto Dallas fino al -6 alla sirena del riposo. Nella ripresa la differenza tra le due formazioni viene fuori, Harden e Ariza costruiscono l’ennesimo doppio vantaggio (+18) in chiusura di terzo quarto, poi nell’ultimo periodo un maxi-break di Dallas (18-5) rende meno amara la sconfitta.

OK SAN ANTONIO E PORTLAND – Successo a Memphis per San Antonio che prova a dare continuità ai suoi risultati dopo le tre sconfitte nelle ultime quattro uscite. In casa dei Grizzlies (17-30) finisce 108-85 con gli Spurs (32-18) trascinati da Mills (15) e Gasol a un passo dalla tripla doppia (14 punti, 15 rimbalzi e 9 assist), mentre Aldridge resta ai box insieme a Ginobili, Leonard e Gay. Lillard, dopo la stoccata di Russell Westbrook in merito alla convocazione all’All Star Game, risponde a suon di canestri alla stella dei Thunder e con 31 punti permette a Portland (26-22) di battere Minnesota (31-19) col punteggio di 123-114. Decisivi anche i 28 punti di McCollum. Philadelphia (23-21) si rialza dopo la sconfitta con Memphis e fa valere il fattore campo nella sfida vinta 115-101 su Chicago (18-30). Gara senza storia chiusa già all’intervallo lungo, poi nella ripresa il +25 firmato Embiid (22 punti) chiude ogni ostilità. Sesta vittoria nelle ultime sette gare per New Orleans (26-21) che sbanca Charlotte (19-27) 101-96. Chiudono il successo di Utah (20-28) che apre la crisi di Detroit (22-24), al sesto ko di fila, e la vittoria interna di Indiana (26-22) contro Phoenix (17-31) per 116-101.

I RISULTATI – Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans 96-101; Detroit Pistons-Utah Jazz 95-98 (1 OT); Indiana Pacers-Phoenix Suns 116-101; Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 115-101; Atlanta Hawks-Toronto Raptors 93-108; Dallas Mavericks-Houston Rockets 97-104; Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 85-108; Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves 123-114; Los Angeles Clippers-Boston Celtics 102-113.