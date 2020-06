LOS ANGELES (Stati Uniti) – La Nba è pronta a scendere in campo contro il razzismo. Sono tante infatti le iniziative in programma per sostenere la battaglia contro la discriminazione: giustizia sociale e uguaglianza razziale saranno temi chiave della ripartenza del basket professionistico a Orlando. Dopo l’annuncio che i giocatori potranno indossare maglie personalizzate con slogan a supporto di campagne sociali o iniziative benefiche al posto dei loro cognomi sulla schiena, la lega e l’associazione giocatori stanno pensando di mandare un segnale ancora più visibile e forte per il pubblico da casa. Secondo quanto riportato da Espn, notizia ripresa anche da altri media americani, sul perimetro esterno alle linee di gioco dei parquet dei tre impianti di Disneyworld che dal 30 luglio ospiteranno le partite verrà dipinta la scritta ‘Black Lives Matter’, e lo stesso potrebbe essere realizzato anche in Wnba.





Paul: “Mantenere attenzione su temi giustizia sociale”

Inoltre la Nba varerà un protocollo per fare in modo che ogni franchigia del campionato dia maggiori opportunità di lavoro a persone di colore o appartenenti a minoranze etniche. Il tutto, ovviamente, per appoggiare la campagna anti-razzismo che si va espandendo nel mondo dopo la morte di George Floyd a Minneapolis. “Stiamo solo cercando di continuare a far luce sulle varie questioni di giustizia sociale di cui i ragazzi della nostra lega continuano a parlare giorno dopo giorno – ha detto Chris Paul, capitano degli Oklahoma City Thunder e presidente del sindacato -. Con queste maglie la giustizia sociale non scomparirà dalla mente di tutti a Orlando”. Le giocatrici della lega femminile, inoltre, hanno suggerito ai colleghi della Nba di vestire maglie di riscaldamento con la scritta ‘Say Her Namè per mantenere viva l’attenzione sulle donne vittime della violenza della polizia, a partire da Breonna Taylor – uccisa dalla polizia lo scorso marzo mentre dormiva nella sua casa di Louisville, in Kentucky. Mentre diversi giocatori a partire da Lou Williams e Dwight Howard devono ancora sciogliere le loro riserve sul partecipare o meno al ritorno in campo, diverse giocatrici Wnba come Renee Montgomery e Natasha Cloud hanno già annunciato che non parteciperanno per concentrarsi sui temi della giustizia sociale. La Nba e la Nbpa continueranno comunque a discutere diversi modi per mantenere viva l’attenzione sui temi caldi della politica e della società statunitense durante il ritorno in campo.

Dinwiddie e Jordan ‘positivi’, quanti guai per Nets

Mentre non tutti i cestisti della lega nordamericana sono convinti dell’opportunità di tornare a giocare, seppur nella ‘bollà di Diysneyworld dove vivranno isolati dal resto del mondo, arriva la notizia della positività al coronavirus di altri due giocatori dei Brooklyn Nets. Si tratta di Spencer Dinwiddie e DeAndre Jordan. Nella serata di ieri, a distanza di poche ore l’una dall’altra, la notizia delle due positività con DeAndre Jordan che ha annunciato la volontà di disertare le gare che si svolgeranno a Disneyworld per ridurre al minimo il rischio contagi: “Ho scoperto ieri sera, ed è stato confermato oggi, di essere positivo al Covid. Questo sviluppo non mi permetterà di andare a Orlando per la ripresa della stagione”, ha spiegato su Twitter Jordan annunciando la sua assenza. “Ho febbre e dolore toracico, per me ora è difficile dire se sarò in grado di partecipare al torneo”, ha spiegato Dinwiddie a ‘The Athletic’. Si complica sempre più insomma la situazione della franchigia newyorchese, falcidiata dalle assenze tra i giocatori più importanti: Irving, Dinwiddie (la cui presenza è a forte rischio), Durant, Chandler e Jordan, a cui si aggiunge l’infortunato Nicolas Claxton.







