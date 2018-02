Basket, Nba: Belinelli si arrende a Boston, si rialza Golden State

– Boston amara per Marco Belinelli che con i suoi Atlanta Hawks (15-37) è costretto ad alzare bandiera bianca ai padroni dell’Est. I Celtics (38-15), nonostante i forfait di Irving, Morris, Smart e Larkin portano a casa il 38/o successo stagionale utile a tenere a distanza di sicurezza i Toronto Raptors. Al TD Garden la sfida tra la migliore squadra dell’Eastern Conference e la peggiore è più equilibrata di quanto la classifica non dica. Finisce 119-110, ma i padroni di casa prendono il sopravvento sugli avversari solo nella ripresa dopo essere stati sotto anche di 9 lunghezze nel corso del primo tempo. Agli ospiti non basta la buona prestazione dell’azzurro autore di 15 punti in 21′ di gioco, i 31 punti di Taurean Prince e i 25 di Dennis Schroder. I padroni di casa, invece, si affidano a Terry Rozier (31 punti) e Jayson Tatum (27).

GOLDEN STATE SI RIALZA – Golden State si rialza dopo la pesantissima sconfitta contro Utah. I Warriors (41-111) sbancano Sacramento battendo i Kings (16-35) col punteggio di 119-104 grazie a un Kevin Durant devastante: 33 punti col 70.6% dal campo, 6 le triple messe a segno. Ottimo anche l’apporto degli Splash Brothers, Curry segna 23 punti, Thompson 20. I campioni in carica rischiano grosso solo a cavallo tra il terzo e il quarto periodo quando, avanti di 14 punti, subiscono un break di 11-5 che riporta sotto i padroni di casa (-1), ma a quel punto sale in cattedra KD e i Warriors tornano a distanza di sicurezza (+12) con 2′ ancora da giocare.

Sacramento-Golden State

TORONTO VINCE, OKLAHOMA NO – Reagisce anche Toronto dopo il ko subito a Washington. I Raptors (35-16), tornati fra le mura amiche, schiantano 130-105 i Portland Trail Blazers (29-23) al termine di un match archiviato già dopo il primo quarto: 37 punti nei primi 12′ che valgono subito il +19. DeRozan è il migliore dei suoi con 35 punti, seguito da Valanciunas, autore di 18 punti. Lillard (32) e McCollum (21) non bastano agli ospiti. Notte amara, invece, per Oklahoma City (30-23), che contro New Orleans incassa la terza sconfitta di fila. I Pelicans (28-23), che dovranno fare a meno di DeMarcus Cousins per il resto della stagione, si impongono per 114-100 con la prestazione super di Anthony Davis, autore di 43 punti e 10 rimbalzi. I Thunder capitolano ancora nonostante la sedicesima tripla doppia stagionale di Russell Westbrook (16 punti, 10 rimbalzi e 14 assist).

PHILADELPHIA TRAVOLGENTE – Per una notte il Wells Fargo Center si tinge di verde in onore dei Philadelphia Eagles che giocheranno il Superbowl di Minneapolis contro i New England Patriots, ma i Sixers (25-24) non si fanno distrarre e portano a casa un importante successo sui Miami Heat (29-23). Finisce 103-97 con Simmons e Embiid in grande spolvero: 20 punti e 5 assist per Big Ben, 17 punti e 11 rimbalzi per JoJo. Philadelphia tocca anche il +28 in una terza frazione capolavoro, poi Miami nell’ultimo quarto piazza un parzialone di 17-0 che rende meno amara la sconfitta.

LE ALTRE SFIDE – Milwaukee (28-23) vede il rientro in campo dopo un anno di infortunio di Jarabi Parker e lo festeggia col successo per 92-90 sui New York Knicks (23-30). A trascinare i Bucks il solito Antetokounmpo, autore di 29 punti. Quinta sconfitta nelle ultime sei partite per i Brooklyn Nets (19-34) battuti in casa dai Los Angeles Lakers (20-29) per 99-102. Utah (23-28) conferma l’ottimo stato di forma andando a vincere a Phoenix (18-35) 129-97 trovando così la quarta vittoria consecutiva. Chiude la vittoria casalinga di Charlotte (22-29) su Indiana (29-24) per 133-126 con un Kemba Walker da 41 punti.

I RISULTATI – Charlotte Hornets-Indiana Pacers 133-126; Boston Celtics-Atlanta Hawks 119-110; Brooklyn Nets-Los Angeles Lakers 99-102; Toronto Raptors-Portland Trail Blazers 130-105; Philadelphia 76ers-Miami Heat 103-97; Milwaukee Bucks-New York Knicks 92-90; Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans 100-114; Phoenix Suns-Utah Jazz 97-129; Sacramento Kings-Golden State Warriors 104-119.