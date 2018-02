– LeBron James e il suo team vincono l’All Star Game Nba, superando la squadra formata da Steph Curry per 148 a 145. Nella notte delle stelle a brillare più degli altri è pronto il fuoriclasse di Cleveland, che grazie a 29 punti e qualche giocata decisiva si è portato a casa anche il trofeo di Mvp. Allo Staples Centre di Los Angeles si conclude così la classica tre giorni in cui la Nba celebra se stessa e i suoi volti più importanti. Negli ultimi possessi si è visto anche un po’ di agonismo, da tempo mancante: le squadre hanno difeso veramente quando si è trattato di dover portare la partita a casa, andata alla squadra del ‘Re’ prima grazie a un canestro di LeBron per il pari a 144 e poi un suo assist per Russell Westbrook, mansueto con 11 punti ma spietato nelo finale. In evidenza anche Kevin Durant, 19, che giocava contro il compagno di squadra Curry, e Paul George, 16, corteggiato apertamente dai tifosi losangelini (col coro ‘We Want Paul’) che lo vorrebbero in gialloviola nella prossima stagione.

Nel finale le parole del miglior giocatore della serata: “Siamo stati fortunati a poter rilanciare l’All Star Game. Forse non e’ stato così competitivo come negli ultimi due o tre anni, ma è stata una vera partita. I ragazzi sono scesi in campo con la mentalità giusta”, ha dichiarato James. Di avviso opposto Stephen Curry, un po’ in ombra in campo in una squadra in cui hanno brillato DeMar DeRozan e Damian Lillard con 21 punti e Karl-Anthony Towns con 17: “C’è stata un’atmosfera competitiva che è piaciuta sia alle persone presenti che a quelle davanti alla tv”, ha dichiarato il campione Nba in carica. “Penso che siamo riusciti a mantenerla sino alla fine. Abbiamo fatto le cose nel modo giusto, mostrando il nostro talento e le nostre qualità. Spero che questo format sia mantenuto anche per gli anni a venire”, conclude.