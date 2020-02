Nicolò Melli added to Rising Stars Game ?? STORY ??: https://t.co/GIULzYSoEN pic.twitter.com/Ar1hDUSw8b — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) February 13, 2020

Ci sarà anche un po’ di Italia a Chicago per l’All Star Weekend. Nicolò Melli, alla sua prima stagione in Nba, è stato infatti convocato al posto dell’infortunato DeAndre Ayton per il Rising Star Game, la sfida fra giocatori al primo e secondo anno nella lega, divisi fra US Team e World Team che si svolgerà nella notte italiana fra venerdì e sabato. Il 29enne lungo emiliano è il terzo italiano a giocare la partita che apre il week end dopo Bargnani e Gallinari. Melli sta viaggiando a 6.1 punti e 2.8 rimbalzi in 15.6 minuti di media, ha collezionato finora 42 presenze con i New Orleans Pelicans, di cui sei nel quintetto titolare.