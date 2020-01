I 24 pre-convocati per le gare con Russia ed Estonia

– Tante novità nella lista dei 24 pre-convocati della Nazionale per la prima finestra delle qualificazioni agli Europei di basket 2021 (l’Italia è già qualificata di diritto, essendo uno dei quattro Paesi che ospitano la rassegna continentale: Repubblica Ceca, Georgia e Germania gli altri). A poco meno di un mese dalla gara di Napoli contro la Russia il commissario tecnico Meo Sacchetti ha infatti diramato l’elenco dei giocatori, che nei prossimi giorni verranno poi ridotti a 16, chiamati a prender parte al raduno nel capoluogo campano. Il 20 febbraio al PalaBarbuto gli azzurri affronteranno per il primo impegno del Gruppo B – l’Italia, che ospiterà a Milano uno dei quattro gironi di FIBA EuroBasket 2021, partecipa fuori classifica alle qualificazioni – la squadra di coach Bazarevich, tre giorni dopo invece la sfida a Tallinn contro l’Estonia.

Questi sono i 24 pre-convocati dal ct azzurro, ricordando che i tre giocatori di Milano sono stati esentati dalla presenza poiché proprio il 20 febbraio l’Olimpia gioca in Eurolega ricevendo il Khimki Mosca: Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia); Nicola Akele (1995, 203, A, Vanoli Cremona); Filippo Baldi Rossi (1991, 207, A/C, Segafredo Virtus Bologna); Giordano Bortolani (2000, 193, G, Edinol Biella); Luca Campogrande (1996, 198, G, Happy Casa Brindisi); Leonardo Candi (1997, 191, G, Grissin Bon Reggio Emilia); Francesco Candussi (1994, 211, C, Tezenis Verona); Andrea De Nicolao (1991, 185, P, Umana Reyer Venezia); Matteo Fantinelli (1993, 195, P, Pompea Fortitudo Bologna); Simone Fontecchio (1995, 203, A, Grissin Bon Reggio Emilia); Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi); Alessandro Gentile (1992, 201, G, Dolomiti Energia Trentino); Andrea Mezzanotte (1998, 208, A, Dolomiti Energia Trentino); Davide Pascolo (1990, 202, A, Dolomiti Energia Trentino); Andrea Pecchia (1997, 197, G/A, Acqua San Bernardo Cantù); Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna); Michele Ruzzier (1993, 183, P, Vanoli Cremona); Matteo Spagnolo (2003, 191, P, Real Madrid); Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari); Matteo Tambone (1994, 192, P, Openjobmetis Varese); Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso); Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia); Leonardo Totè (1997, 210, A, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro); Michele Vitali (1991, 196, G, Banco di Sardegna Sassari).

Il baby Spagnolo in luce nel Real, Bortolani e Candussi in A2

Nell’elenco non figura il nome di Pietro Aradori, mentre sono tre i reduci dai Mondiali di Cina 2019: Amedeo Tessitori, Alessandro Gentile e Awudu Abass. Due sono gli atleti che militano in Serie A2: Giordano Bortolani, play classe 2000 lo scorso anno a Legnano e quest’anno a Biella (16.5 punti a gara), e Francesco Candussi, attuale centro di Verona. Il baby del gruppo è Matteo Spagnolo, play brindisino classe 2003, tra i giovani più interessanti dell’intero panorama cestistico nazionale, che sta disputando una stagione di altissimo livello nelle giovanili del Real Madrid (17.4 punti, con 5.2 rimbalzi e 2.8 assist).