Colpo Repubblica Ceca, Brasile quasi fuori

Usa, Francia e Australia staccano il pass per i quarti di finale dei Mondiali di basket in Cina. Il team a stelle a strisce, nella seconda giornata del Girone K, batte la Grecia per 69-53 con 15 punti di Walker, gli stessi della stella ellenica dell’Nba, Giannis Antetokounmpo.

Una prova decisamente convincente, soprattutto in difesa, per il team Usa di coach Popovich, che già all’intervallo aveva un vantaggio rassicurante (38-25), poi gestito fino al 69-53 finale. Nello stesso girone, colpo grosso della sempre più sorprendente Repubblica Ceca: dopo aver eliminato la Turchia, i ragazzi di coach Ronen Ginzburg, trascinati da un super Tomas Satoransky autore di 20 punti, schiantano per 93-71 il Brasile. I verdeoro adesso per passare il turno devono compiere l’impresa di battere gli Usa lunedì prossimo. Nel Girone L ai quarti anche la Francia, che si impone in volata per 78-75 sulla Lituania (infuriata per una presunta infrazione di Rudy Gobert nel tiro libero di Valanciunas a 30″ dalla sirena), e l’Australia, che senza brillare supera per 82-76 la Repubblica Dominicana. Questi i risultati:

Girone K

Usa-Grecia 69-53

Brasile-Repubblica Ceca 71-93

Girone L

Francia-Lituania 78-75

Australia-Repubblica Dominicana 82-76