Basket, Mondiali: l'Italia evita una figuraccia, rimonta da -26 e batte Porto Rico all'overtime 94-89

WUHAN – Di puro orgoglio, anche se non valeva nulla, l’Italia ha battuto Porto Rico 94-89 dopo aver recuperato da un tombale -26 per la rimonta più larga mai messa a segno dagli azzurri in un Mondiale. È occorso un supplementare dopo averla persa, vinta, quasi persa ancora, con percentuali orride nel primo tempo, senza Datome e Gentile fuori per precauzione e per un leggero infortunio, con Sacchetti che ha insistito su Abass e soprattutto, al posto di Hackett gravato di falli, su Filloy, due giocatori mai visti contro la Spagna. Da loro e da un giganteggiante Tessitori (12 punti col 100% al tiro, due stoppate importanti) è arrivata l’inerzia buona, quando sembrava tutto perduto. E poi Belinelli ha riscattato la brutta prova contro la Spagna stampando un grande 27 con percentuali non alte (41% al tiro), punti d’oro aggiunti ai 22 di Gallinari. Così l’Italia torna a casa con un record positivo (3 vinte e 2 perse) e lascia correre avanti Serbia e Spagna.

L’incubo iniziale

Primo quarto da film horror per gli azzurri, che vanno sotto di 11 alla prima sirena, perdono palloni, sbagliano tanto (5/14 al tiro), non hanno punti dalla panchina e soffrono l’approccio migliore dei centro-americani, con Browne che ne piazza subito 9. Belinelli (3/7 dal campo) esce per Della Valle, ma la doppia cifra di svantaggio perdura e si precipita al -24 con un terribile contropiede propiziato da un passaggio errato del giocatore di Milano. Si continua con percentuali bassissime, a metà l’Italia è a 8/27 dal campo, con tre canestri totali segnati su azione nel secondo quarto.

Filloy e Tessitori

La rimonta

Una buona ripartenza nella ripresa con 5 punti consecutivi, ma una tripla di Huertas, un antisportivo di Hackett e un contropiede di Pineiro riazzerano la minima idea di rimonta e rimettono Porto Rico a +26, il punto di non ritorno (59-33). La reazione d’orgoglio degli azzurri, con Abass e Biligha in evidenza, però arriva e riporta nel terzo quarto il conto a -13. La ripresa dei parametri vitali prosegue anche a inizio ultima frazione, avviata da tre triple consecutive, Filloy più doppio Belinelli (64-56), con Tessitori in campo per Biligha. Filloy, con gioco da tre punti e poi Tessitori per il -4, il pari arriva con due liberi di Gallinari sul 68, il primo vantaggio a 5′ dal termine con un contropiede di Abass. Gallinari rifinisce, salendo a 20 punti, ma succede di tutto nell’ultimo minuto. Porto Rico rimonta e pareggia con Hernandez, poi nell’ultima azione ci sono due cambi di possesso e alla fine Gallinari si invola, ma il suo buzzer beater da 10 metri sbatte sul ferro.

Si va al supplementare a corto di fiato e di energie, ma Porto Rico perde l’inerzia ed è una tripla di Abass a scavare il solco decisivo. Finisce 94-89. Alla fine Sacchetti tira un sospiro di sollievo: “Potevamo rimediare la più larga sconfitta nella storia dei Mondiali, siamo stati bravi a tornare sotto, di puro orgoglio”.

Italiani, crescete

Nel dopopartita il ct fa un’analisi complessiva: “Il livello fisico del gioco è diventato preponderante, non pensavo che fosse così determinante. Abbiamo bisogno di migliorare. È importante che gli italiani giochino ma anche che gli italiani mettano in difficoltà i propri allenatori. Lavorare per arrivare a un livello più alto, credo che qualcosa sarà scattato in questi giocatori nel vedere questi fenomeni. Bisogna andare a confrontarci all’estero, se ci accontentiamo di giocare bene nel campionato italiano, sbagliamo tutto. La dimensione europea è fondamentale. Voglio giocatori che vogliano andare più in là, che non si accontentino, che lavorino per giocare ai livelli più alti, sacrificare anche il portafoglio per cercare di migliorare e fare sempre meglio, l’ambizione prima di tutto. Mannion e gli altri? Ora abbiamo finito questo Mondiale, ne parleremo più avanti”.





Fonte