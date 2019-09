Finale thrilling

Emozioni a non finire tra Usa e Turchia nella seconda giornata dei mondiali di basket in Cina. Vittoria del team americano sul filo di lana per 93-92 dopo un supplementare, ma i ragazzi di coach Sarica sono stati davvero a un passo dall’impresa.

Gli Stati Uniti provano subito a scappare con le triple di Walker e Lopez, ma è Ilyasova a tenere da solo in partita i suoi compagni. Nel secondo quarto però Turner e Middleton salgono in cattedra e portano gli Usa avanti 41-26. Il match sembra destinato a un monologo a stelle e strisce quando invece la formazione turca sigla un parziale di 12-0 tornando a -5 (47-42) prima dell’intervallo lungo. Il terzo e quarto periodo è un testa a testa perenne: quando mancano 12″ il colpaccio turco sembra fatto con il tap-in del solito Ilyasova (81-79), ma proprio allo scadere Tatum subisce fallo mentre prova la tripla del sorpasso sulla sirena: dalla lunetta l’americano fa 2/3 rinviando così tutto ai supplementari (81-81). La difesa di Popovich lascia troppo solo Mahmutoglu che firma l’89-84, ma Kemba Walker non ci sta e da solo firma la parità (89-89). Ultimi secondi per cuori forti: sorpasso Usa con Tatum (91-89), splendido gioco da tre di Osman (91-92) e qui ecco il suicidio turco. Fallo antisportivo di Harris ma Balbay sbaglia entrambi i liberi, poco dopo lo imita Osman con un altro clamoroso 0/2 dalla lunetta. Possesso Usa con Middleton che subisce fallo e, a differenza degli avversari, non trema firmando il 93-92 che sarà definitivo dopo l’ultimo tentativo a vuoto dalla distanza di Ilyasova. Nell’altro incontro del Girone E successo della Repubblica Ceca per 86-79 sul Giappone. Nella classifica gli Usa restano al comando a punteggio pieno con 4 punti, davanti a Repubblica Ceca e Turchia a 3, chiude il Giappone a 2.

Ok Francia e Lituania

Altra vittoria di misura quella del Brasile sulla Grecia (79-78), tutto facile per la Francia che strapazza 103-64 la Giordania e per la Lituania, 92-69 al Canada. Questi tutti i risultati della seconda giornata:

Girone E

Usa-Turchia 93-92 dts

Giappone-Reppublica Ceca 76-89

Classifica: Brasile 4, Turchia e Repubblica Ceca 3, Giappone 2.

Girone F

Brasile-Grecia 79-78

Montenegro-Nuova Zelanda 83-93

Classifica: Brasile 4, Grecia e Nuova Zelanda 3, Montenegro 2.

Girone G

Giordania-Francia 64-103

Germania-Repubblica Dominicana 68-70

Classifica: Francia e Repubblica Dominicana 4, Giordania e Germania 2.

Girone H

Lituania-Canada 92-69

Australia-Senegal 81-68

Classifica: Lituania e Australia 4, Canada e Senegal 2.