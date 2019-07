“Presenza Messina decisiva”

Il colpo più importante, il sesto volto nuovo di quella che nei numeri è una mezza rivoluzione, Milano lo annuncia per ultimo anche se l’affare era definito da giorni. Il tassello che chiude la campagna acquisti dell’Olimpia è Sergio ”Chacho” Rodriguez, playmaker spagnolo di 33 anni, l’uomo scelto da Ettore Messina per guidare la nuova Milano. Rodriguez porta all’Olimpia esperienza e leadership che ha maturato nel corso della sua lunga carriera iniziata a 14 anni quando ha lasciato Tenerife per andare a giocare a Bilbao e successivamente si è trasferito all’Estudiantes Madrid con cui ha debuttato nella Liga ACB a 17 anni. Dopo due stagioni a Madrid, è stato scelto con il numero 27 dei draft NBA del 2006 da Phoenix e ceduto a Portland dove ha militato per tre stagioni. Nel 2009 è passato a Sacramento e successivamente a New York. Nell’estate del 2010, dopo quattro anni di Nba, è tornato in Spagna per giocare nel Real Madrid fino alla stagione 2015/16. In quell’arco di tempo, ha vinto l’Eurolega del 2015, è stato nominato MVP di Eurolega nel 2014, ha vinto tre volte il campionato spagnolo, quattro volte la Coppa del Re, tre volte la Supercoppa. Dopo un’altra stagione in Nba, a Philadelphia, nel 2017 è rientrato in Europa per giocare nel Cska Mosca dove in due anni ha vinto l’Eurolega del 2019 e due volte la VTB League.Ricco anche il palmares con la nazionale spagnola: nel 2006 ha vinto i Mondiali, nel 2012 l’argento olimpico, nel 2016 il bronzo; oro agli Europei nel 2015, argento nel 2007, bronzo nel 2013 e nel 2017.

Con Milano Rodriguez ha firmato un contratto di tre anni: “Sono estremamente contento e motivato di intraprendere questo nuovo capitolo della mia carriera – le prima parole da giocatore dell’AX affidate al sito ufficiale -. Milano significa tanto per me e la mia famiglia: siamo tutti molto felici. L’opportunità di rappresentare un grande club come l’Olimpia, oltre che giocare in un nuovo paese, è stata un fattore chiave della mia scelta. Ettore Messina è stato un altro elemento decisivo. Lo rispetto tantissimo e lavorare di nuovo con lui sarà stupendo. Dovremo fare in modo come squadra di rendere tutti i tifosi che ci sosterranno orgogliosi di noi”.

Altri colpi

La Grissin Bon Reggio Emilia ha firmato l’ala americana Reginald Eugene Upshaw Jr, 24 anni, 203 centimetri per 103 chilogrammi. Uscito dalla Middle Tennessee nel 2017, nell’ultima stagione ha giocato in Spagna ad Andorra. “Con l’innesto di Upshaw aggiungiamo all’organico un’ala dalle ottime doti atletiche in grado di aiutare la squadra in molteplici fasi del gioco – ha commentato il ds emiliano Alessandro Frosini – Con la sua grande energia va bene a rimbalzo, attacca il ferro, può difendere su più posizioni e inoltre sta continuando a sviluppare anche il suo gioco perimetrale. Pensiamo che possa essere il giocatore giusto, come caratteristiche tecniche ed umane, da aggiungere alla rosa che stiamo costruendo”.

Volto nuovo anche a Trieste dove arriva Akil Mitchell, centro statunitense naturalizzato panamense, 27 anni, 206 centimetri per 107 chilogrammi. “Mitchell ci darà concretezza e agilità nei pressi del canestro – ha dichiarato Marco De Benedetto, team manager del club – E’ un giocatore che ha doppia dimensione e una buona esperienza a livello internazionale. Auspichiamo che possa darci una bella mano dentro al pitturato facendo sentire la sua presenza atletica e la sua tecnica”.