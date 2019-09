Olimpia, Messina: “O vinciamo o sarà un disastro”

Il ritorno di piazze storiche come Fortitudo Bologna, Roma e Treviso, l’arrivo di campioni tra cui Teodosic e Sergio Rodriguez e il rientro in Italia di Ettore Messina. La stagione di basket italiano promette scintille e per presentare la 48/a edizione del campionato è stata scelta una splendida cornice come quella di Palazzo di Varignana a Castel San Pietro (Bo).

Presenti tutte e 17 le società, oltre ai presidenti di Lega e Federazione. E c’era anche Ettore Messina, nuovo coach di Milano, che ha fatto subito capire le ambizioni dell’Olimpia: “Come è stato per squadre del passato, per gli investimenti che fa la proprietà, la gente si aspetta che tu vinca. E’ una situazione particolare: se vinci hai fatto il tuo dovere e se perdi è un disastro, ma è il nostro mondo”. I tifosi dell’AX si aspettano una grande stagione, soprattutto dopo il colpo Sergio Rodriguez. “Sono molto felice di essere a Milano, società organizzata al massimo – le parole dello spagnolo – Combatterò per gli obiettivi dell’Olimpia, cioè i più alti. Sono stato in tanti campionati, volevo giocare in una lega diversa e sono qui per portare Milano sempre più in alto”. La Virtus Bologna di Teodosic, altro colpo da 90, però promette battaglia: “E’ un bene che siano arrivati Rodriguez e tanti campioni per portare il campionato italiano tra i più importanti in Europa”, assicura il play serbo.

Petrucci: “Uniti con la Lega”

“I personaggi che vedo, da Messina a Teodosic, sono la dimostrazione che il Basket tira e piace – le parole del numero uno della Fip, Giovanni Petrucci – Poi ogni anno si pensa ai rapporti tra federazione e Lega. Francia e Spagna sono forti perché Federazione e Lega sono molto unite. Le scintille sono fisiologiche ma ora la Lega è cresciuta e tutti andremo verso lo stesso obiettivo”. Si aspetta grande spettacolo anche il presidente della Lega, Egidio Bianchi: “Le immagini dello scorso anno sono esaltanti e l’intensità delle finali sono una spinta per questa stagione. Quello che ci aspetta sarà ancora più bella per i tanti nuovi protagonisti e gli obiettivi Lega. C’è una strategia per i tanti interventi che vogliamo apportare per il movimento”. I numeri degli appassionati cresce sempre di più: “Secondo la ricerca Nielsen, sono interessati al basket 14 sui 34 milioni di italiani tra i 16 e i 59 anni. 12 milioni di questi sono interessati al nostro campionato. A livello televisivo, con quei 12 milioni in tv siamo il torneo al quale la gente e più interessata, compresa la NBA. Inoltre abbiamo avuto 13 milioni di spettatori ma ben sei milioni hanno visto i play-off. Coloro che si sono abbonati ad Eurosport sono circa 200.000 ma sono molti di più quelli che guardano gli incontri”.

Si parte il 24 settembre

Ancora una settimana di attesa. In questo weekend, sabato 21 e domenica 22, ci sarà la Supercoppa a Bari (contesa da Venezia, Sassari, Cremona e Sassari) poi nell’inedita giornata di martedì 24 partirà la Serie A con l’anticipo Pesaro-Fortitudo e un turno infrasettimanale che terminerà giovedì 26 con, tra gli altri, il ritorno di Ettore Messina a Treviso. La caccia ai campioni d’Italia di Venezia è partita.