Messina: “Mi sbagliavo sulla gravità del virus, chiedo scusa”

– Dal calcio al basket: dopo Juventus e Barcellona è la volta dell’Olimpia Milano. Di fronte alle ingenti perdite economiche legate all’emergenza coronavirus i componenti del roster dell’AX Armani si sono dimostrati favorevoli al taglio degli ingaggi. La conferma arriva direttamente da Ettore, coach e capo dell’area tecnica del club meneghino: “I giocatori si sono detti estremamente disponibili ad accogliere eventuali richieste – ha spiegato all’Ansa Messina -. Sono ragazzi sensibili e responsabili, sono davvero orgoglioso di loro. Abbiamo un proprietario come Giorgio Armani che si è speso molto per l’Italia in questo momento di difficoltà”.

L’ufficialità dell’intesa raggiunta tra i giocatori e il club è attesa a ore, probabilmente già nella giornata di domani. Messina fa anche ammenda per aver inizialmente sottovalutato il covid-19: “Pensavo fosse un’influenza più dura, mi sbagliavo di grosso e chiedo scusa se ho detto sciocchezze a qualcuno. Adesso parlare di sport è davvero difficile”. Il coach dell’Olimpia, dunque, preferisce non rilasciare dichiarazioni sull’ipotesi della cancellazione definitiva del campionato con lo scudetto non assegnato: “Per un’eventuale ripresa della Serie A ci atterremo alle disposizioni della Lega Basket e della Fip. Durante l’ultima assemblea tutti i club hanno deciso di far parlare esclusivamente il presidente Gandini per non generare confusione. Commentare sarebbe una mancanza di rispetto, non tanto verso lui ma verso noi stessi”.