ROMA – Dopo aver mancato la qualificazione per il Preolimpico durante Eurobasket 2019, la Federazione Italiana Pallacanestro ha deciso di non confermare sulla panchina della Nazionale femminile il commissario tecnico Marco Crespi. L’ufficialità è arrivata tramite una nota della Fip: “A coach Crespi vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto in azzurro sin dal primo giorno con passione, professionalità e correttezza. Insieme agli apprezzamenti per l’entusiasmo col quale ha ricoperto il proprio incarico ideando e promuovendo diversi progetti tecnici nel corso del suo mandato, la Fip augura a Marco Crespi le migliori fortune per il proseguimento della carriera professionale”. Crespi, il cui contratto andrà in scadenza il 30 settembre, era stato nominato commissario tecnico nell’agosto 2017 e aveva sostituito Andrea Capobianco. “Ringrazio il presidente Petrucci per questa esperienza bella e coinvolgente dal punto di vista umano e professionale. Il mio futuro sarà la ricerca di nuove sfide professionali”, ha dichiarato Crespi. Non si conosce ancora il nome del suo successore.

