Basket, l'Nba apre a Milano il suo primo negozio in Europa

Sarà il primo negozio in Europa, dopo lo sbarco in Medio Oriente, a Doha. L’Nba, la lega americana del basket, aprirà a Milano, a giugno, il primo store nel vecchio continente: in pieno centro, a due passi dal Duomo, e con lo stesso stile del più famoso punto vendita della Nba sulla Fifth Avenue.

Ad annunciare l’apertura in Galleria Passarella – prevista entro la prossima estate – sono stati il vicepresidente dell’Nba Eme Vandana Balachandar e il ceo di Epi srl (la concessionaria italiana) Lorenzo Forte, dopo la due giorni in piazza Duomo, sempre a Milano, della Nba fan zone. “L’apertura del nostro primo Nba store in Europa sottolinea l’impegno costante nel raggiungere i nostri fan, con un negozio innovativo” in cui gli appassionati di basket potranno trovare tutti i gadget delle loro squadre.