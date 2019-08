Usa senza i big Nba

– È solo un’amichevole, ma è una partita che riscrive la storia. Dopo 13 anni crolla l’imbattibilità dell’invincibile teamdi basket, che non perdeva da 78 match. A far cadere gli dei della pallacanestro ci ha pensato l’in un test a Melbourne finito 98-94 per i Boomers. Era dalla semifinale mondiale persa con la Grecia nel 2006 che gli Usa non venivano battuti: da allora sono arrivati i titoli iridati del 2010 e del 2014, e tre ori olimpici (2008, 2012 e 2016) senza mai una sconfitta.

L’Australia, davanti a 50 mila spettatori entusiasti, ha compiuto così un’impresa, prendendosi anche una rivincita per la sconfitta per 102-86 subita due giorni fa. ‘Eroe’ di giornata tra i boomers è stato Patty Mills, che ha realizzato 30 punti sotto gli occhi del ct Usa, il mitico Gregg Popovich, che tra l’altro è il suo coach in Nba a San Antonio. Il team a stelle e strisce non può contare sui migliori giocatori della Nba, che hanno rinunciato all’avventura iridata in Cina, ma ha a disposizione comunque 12 eccellenti atleti che ne fanno la favorita d’obbligo per il titolo, anche se senza la solita aura di invincibilità che l’ha contraddistinto finora. E la partita di Melbourne ne è una conferma, o per alcuni un campanellino dall’allarme a una settimana dall’inizio del Mondiale.