ROMA – La serie A di basket tornerà a 16 squadre e Torino, per ora, resta esclusa. Lo ha deciso l’assemblea di Lega stabilendo che sarà a 16 anche la Supercoppa con una formula da 4 gironi da 4 squadre con successiva Final Four. Il presidente Umberto Gandini ha spiegato così la sofferta decisione: “A seguito dell’emergenza coronavirus che aveva portato all’annullamento del campionato con il blocco di promozioni e retrocessioni avevamo deciso di istruire un format a 18 squadre, assegnando il 18° posto a una squadra di A2, individuata seguendo criteri di oggettività sportiva sulla base di un ranking con 10 voci diverse (solidità patrimoniale, titoli sportivi, impianti, presenza di altre squadre in ambito regionale, collegamenti ecc.). Ci siamo pertanto rivolti a Torino che era largamente al primo posto del ranking. Avendo Torino la stessa proprietà della Dinamo Sassari, volevamo dare tempo utile per cambiare struttura societaria. Il 15 giugno però abbiamo dovuto fare i conti con la richiesta di Pistoia di riposizionamento in A2. Pesaro, invece, ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e ha trovato le risorse per mantenere la categoria. Per Pistoia la situazione era irreversibile e ha dovuto compiere un passo doloroso. Abbiamo deciso di seguire ancora il ranking, dove al secondo posto c’era Verona, che prima ha mostrato un po’ di freddezza e poi ha chiesto di estendere il termine fissato dal 22 al 25 giugno per centrare obiettivi di budget. Lo abbiamo concesso, ma purtroppo Verona non ce l’ha fatta e si è chiamata fuori. Abbiamo continuato a seguire il ranking, valutando un’altra serie di squadre, nell’ordine Napoli, Ravenna, Forlì e Trapani, senza però ottenere risposte positive. Udine non è stata ufficialmente contattata perché non aveva una posizione adeguata nel ranking adeguata. Se però Udine avesse i requisiti e la disponibilità economica per salire in serie A valuteremo anche questa opzione, ma mi sembra che abbia messo nero su bianco esattamente il contrario. Per Torino resta inalterata la possibilità di partecipare alla serie A in caso di rinuncia di una delle 16 società”.





“Decisione presa in piena unità di intenti”

Gandini sottolinea che la decisione è stata presa in piena unità di intenti: “La delibera è stata fatta in assemblea di Lega con la sola assenza di Virtus Bologna, quindi con il pieno accordo di tutta la Lega compreso quello della struttura proprietaria di Torino presente come Sassari. Stefano Sardara ha mostrato grande rispetto delle istituzioni e senso di responsabilità. A differenza di quanto ho letto e sentito non ci sono state confusione, caos, incertezze ma ho trovato ambiente che ha condiviso problemi e cercato di risolverli con grande unità d’intenti. Abbiamo fatto tutto quello che era giusto fare per tutelare le squadre della Lega Serie A che io rappresento. Di errori possiamo averne commessi, chi non fa non sbaglia.

C’è il rischio di un campionato a 14 squadre

Il problema è che il campionato rischia di essere ridotto a 14 squadre, visti i problemi di Cremona e Roma: “Le interlocuzioni con Cremona e Roma sono costanti. Stanno facendo passi per mettersi in sicurezza rientrando nei termini previsti. C’è ancora un mese di tempo e dobbiamo concedere loro il diritto di sfruttarlo fino all’ultimo giorno per provare a mantenere la categoria. La famiglia Toti sta lavorando per un passaggio di proprietà, Cremona chiede un aiuto più massiccio da parte del tessuto imprenditoriale locale. Se una delle due non ce la dovesse fare terremo in considerazione la candidatura di Torino. Se Torino dovesse essere davvero la 16esima partecipante al posto di una tra Cremona e Roma cercheremo di ottenere una deroga per darle tempo di organizzarsi. Se entrambe le squadre (Cremona e Roma) non dovessero iscriversi affronteremo il tema nell’assemblea del 4 agosto. Al momento preferiamo ragionare sugli scenari attuali. Gandini per ora esclude l’ipotesi del Blocco delle retrocessioni al termine della prossima stagione: “La prenderemo in considerazione solo in casi eccezionali. Adesso è prematuro parlarme e dobbiamo tenere conto dei regolamenti esistenti. Se la serie A dovesse malauguratamente essere a 14 squadre non credo si possa parlare di perdita di appeal. Lavoreremo per adattare la stagione e renderla comunque attraent”.

“Serve il credito di imposta per le sponsorizzazioni”

Il presidente poi si è concentrato sulla questione del credito di imposta: “La questione del credito di imposta per sponsorizzazioni sportive è stato sollevato prima di Pasqua da me e dal presidente Petrucci al ministro Spadafora quando di parlava di interventi urgenti per mettere in sicurezza un movimento che si basa soprattutto sul mecenatismo. Il basket vive per l’80% dei ricavi da sponsorizzazioni e visto il momento particolare è sempre più difficile trovare. L’emendamento è al vaglio della commissione bilancio, abbiamo fatto tutto il possibile sia come Lega che come Federazione, grazie anche al fattivo aiuto delle società. Sarebbe un intervento importantissimo se il Governo decidesse di attuarlo, al momento non sono né ottimista né pessimista”. Chiusura dedicata al passaggio dal dilettantismo al professionismo: “Il passaggio dalla A2 alla A implica il passaggio dal dilettantismo al professionismo e un salto così importante non può essere lasciato solo al merito sportivo, ma deve rispondere ad altri requisiti. Dobbiamo lavorare per introdurre un sistema di licenze, esattamente come accade nel calcio per far sì che vengano presi in esame anche altri parametri come la struttura societaria, gli impianti e quanto serve per salvaguardare il nostro campionato”.







Fonte