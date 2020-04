Vanessa Bryant: “E’ il punto più alto della sua carriera”

– La notizia era già ampiamente nell’aria ma la conferma è arrivata ufficialmente nella serata di sabato. Kobe Bryant sarà il fiore all’occhiello della classe 2020 della Hall of Fame della Nba: l’organizzazione ha ufficializzato che il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, tragicamente scomparso in un incidente aereo il 26 gennaio scorso, sarà inserito nel gotha del basket mondiale il prossimo 29 agosto a Springfield. La classe del 2020 è completata da altri due fuoriclasse come Tim Duncan, ex leggenda dei San Antonio Spurs, e Kevin Garnett, a lungo star dei Minnesota Timberwolves e poi guida della rinascita dei Boston Celtics. Saranno introdotti nella hall of fame anche i coach Eddie Sutton e Rudy Tomjanovich, la giocarice Tamika Catchings, le due coach Barbara Stevens e Kim Mulkey e l’ex dirigente Patrick Baumann, segretario della Fiba, scomparso nel 2018.

Ai microfoni di Espn, Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant, si è dichiarata onorata per il riconoscimento: “Il suo ingresso nella hall of fame è il punto più alto della sua carriera. Si tratta di un traguardo incredibile, un grande onore, e siamo estremamente orgogliosi di lui e di questo successo. Tutto quello che Kobe ha saputo fare come atleta gli ha permesso di arrivare fin qui. Ovviamente avremmo voluto festeggiare con lui, siamo orgogliosi. C’è un po’ di consolazione nel sapere che probabilmente avrebbe raggiunto comunque questo traguardo a prescindere”. I Los Angeles Lakers hanno rilasciato un comunicato per voce di Jeanie Buss: “Nessuna parola potrà mai descrivere fino in fondo cosa Kobe Bryant ha significato per i Los Angeles Lakers. Non era soltanto un vincente e un campione, ma una persona che ha dato tutto quello che aveva per il gioco. La sua indomita competitività ed etica del lavoro erano impareggiabili. Qualità che gli hanno permesso di regalarci cinque titoli e che ora lo portano nella Hall of Fame, dove sarà ricordato come il più grande ad aver mai calcato un parquet. Nessuno lo merita più di lui”.