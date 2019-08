Pietro Aradori non parteciperà al Mondiale di basket in programma in Cina dal 31 agosto al 15 settembre. La 30enne guardia brescia, fresca di passaggio dalla Virtus alla Fortitudo Bologna, è stata tagliata da Meo Sacchetti. Questa mattina la decisione è stata comunicata dal ct azzurro al giocatore che è stato autorizzato a lasciare il ritiro di Atene dove l’Italia è impegnata nel torneo dell’Acropolis. Ieri Aradori non è sceso in campo nel match perso contro la Grecia. Oggi l’Italia affronterà la Serbia. Al termine del torneo Sacchetti comunicherà la lista dei giocatori che parteciperanno alla rassegna iridata, restano due i tagli da effettuare.

