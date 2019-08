Belinelli realizza 18 punti, Hackett 15

– L’Italia rimedia un’altra sconfitta (65-71) contro la Serbia in amichevole a 8 giorni dall’inizio dei Mondiali in Cina. Travolti (64-96) la scorsa settimana al torneo Acropoli, in Grecia, gli azzurri hanno perso più onorevolmente stavolta a Shenyang contro la squadra di Djordjevic, che ritroveranno di fronte il prossimo 4 settembre nel torneo iridato.

La nazionale ha tratto evidentemente giovamento dai rientri di Datome e Gallinari. Non hanno preso parte alla gara Gentile, “fermato” da una dorsalgia, e Della Valle, vittima di una lieve contrattura muscolare alla spalla. Top-scorer di giornata Marco Belinelli, che ha messo a segno 18 punti. In doppia cifra anche Hackett (15) e Gallinari (11). Costretta a lungo a inseguire (11-19 al 20′, 48-59 al 30′), l’Italia ha avuto un sussulto d’orgoglio in avvio di ultimo quarto in cui ha piazzato un parziale di 15-0 che le ha consentito di mettere la testa avanti (65-64). La Serbia non si è, però, impressionata e nel finale si è imposta, trascinata da Milutinov.

Sacchetti: “Dobbiamo commettere meno errori”

Parzialmente soddisfatto Meo Sacchetti. “Per competere contro queste grandi squadre dobbiamo commettere meno errori nelle fasi cruciali della partita. Alcuni tiri sbagliati e alcuni palloni persi non ci hanno permesso di vincere. Gli innesti di Datome e Gallinari ci hanno dato punti ma anche spirito. Gigi al momento ha nelle gambe 10-11′ ma ha fatto bene, soprattutto in avvio; mentre a ‘Gallo’ manca ancora il ritmo. Normale, per entrambi, visto che siamo solo alla prima partita. Non ci crucciamo per le assenze: Della Valle e Gentile sono rimasti a riposo precauzionale, perché non vogliamo rischiare alcunché”, ha affermato il ct azzurro.

Belinelli: “Datome e Gallinari ci hanno aiutato”

Sulla stessa lunghezza d’onda Marco Belinelli. “Una prova positiva. Gli innesti di Datome e Gallinari ci hanno senza dubbio aiutato; ci dispiace per aver sprecato alcune buone occasioni, mancando tiri e perdendo palloni che potevamo gestire meglio. La Serbia al momento è una della squadre più forti al mondo e rimanere in partita contro di loro sino alla fine non è mai semplice. Abbiamo perso ma questa sconfitta è molto diversa da quella di Atene e ci permette di continuare a lavorare con più serenità”, ha spiegato la guardia dell’Italia. Gli ultimi due test pre-mondiali per gli azzurri sono in programma domenica, alle 9.30 italiane, contro la Francia, e lunedì, alle 13.30 italiane, contro la Nuova Zelanda.