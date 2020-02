– Niente da fare per la Virtus Bologna. Nella finale della coppa Intercontinentale di basket giocata a San Cristóbal de La Laguna, in Spagna, le V nere si arrendono all’Iberostar Tenerife 80-72 nonostante un ottimo avvio con un parziale di 7-0. I padroni di casa entrano, però, presto in partita e chiudono avanti il primo quarto per 16-11. Non migliorano le cose per la Virtus nel secondo periodo, con uno scatenato Salin che risponde colpo su colpo ai tentativi degli emiliani di accorciare. A meta’ gara la Virtus e’ sotto di otto punti, 40-32 per Tenerife. Dopo l’intervallo lungo i padroni di casa ripartono con lo stesso piglio della prima meta’ di gara, trascinati da un Huertas in gran forma soprattutto nei primi minuti del terzo parziale. Nonostante un ottimo Ricci, autore di 15 punti alla fine, la Virtus resta lontana nel punteggio, addirittura sotto di 13 al termine del terzo quarto (67-54). Bologna prova a ricucire il distacco nell’ultimo quarto e risale fino a -5, ma Tenerife piazza l’ultimo allungo e porta a casa il trofeo.