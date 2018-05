– Umana Reyer Venezia si aggiudica gara 1 dei quarti di finale dei playoff, piegando in casa la Vanoli Cremona per 87 a 77 grazie a un super Peric, MVP autore di 23 punti. Successo in trasferta invece per la Dolomiti Energia Trentino che supera 79 a 77 Avellino.– La Reyer Venezia vince gara 1 battendo al Taliercio, la Vanoli Cremona per 87-77. Partita che dura poco più di un quarto, poi la squadra di De Raffaele scappa e vola a +17 nel secondo parziale. Vanoli in balia della difesa locale e incapace di ribaltare il risultato fino alla fine del terzo quarto, quando torna sotto fino al -5 grazie a un ottimo Travis Diener (13). Quando c’è da chiuderla però l’Umana sa farlo e negli ultimi 10′ sprinta quanto basta e mette il sigillo al primo successo della serie con minuti d’anticipo. Peric è l’MVP del match: chiude la sua partita quasi perfetta a 23 punti con 8/9 da due, 1/1 da tre e 4/5 ai liberi. Dall’altra parte ci sono 15 punti per Johnson-Odom e 13 per T. Diener. Appuntanento a gara 2 martedì 15 alle 20.30.: Haynes 6, Peric 23, Sosa 3, Bramos 12, Tonut 6, Daye 7, De Nicolao 3, Jenkins 5, Bolpin, Ress, Biligha 12, Watt 10. Allenatore: De Raffaele: Johnson-Odom 15, Martin 9, Gazzotti ne, T. Diener 13, Ricci 7, Ruzzier 2, Portannese ne, Fontecchio 10, Sims 11, D. Diener 2, Milbourne 8. Allenatore: Sacchetti: Sabetta-Grigioni-Biggi: Venezia 11/16, Cremona 16/20: nessuno.

COLPO TRENTO AD AVELLINO – Al PalaDelMauro colpo della Dolomiti Energia che supera 79-77 la Sidigas e ribalta il fattore campo. Gara equilibrata con la Scandone che si presenta all’ultimo quarto su un +10 che sembra rassicurante. Ma i 10′ finali vedono gli irpini crollare sotto i colpi di Gomes (12 punti su 14 realizzati nel periodo conclusivo), poi la mano di Flaccadori non trema quando c’è da mettere il libero decisivo e l’ultimo tentativo di Rich di mandare la sfida all’overtime fallisce. Sugli scudi per Trento anche Sutton (22 punti), Wells (19 punti) e Auda (15 punti) i migliori per Avellino che martedì proverà a rimediare, ancora davanti al proprio pubblico.

Avellino-Trento 77-79 (parziali 17-18, 38-35, 58-48)

Sidigas Avellino: Refroe 8, Zerini 3, Wells 19, Auda 15, Bianco ne, D’Ercole 3, Leunen 2, Scrubb 5, Filloy 6, Rich 11, Fesenko 5, Parlato ne. Allenatore: Sacripanti

Dolomiti Energia Trentino: Franke 5, Sutton 22, Silins 7, Czumbel ne, Forray 2, Conti ne, Flaccadori 16, Gutierrez 3, Gomes 14, Hogue 6, Lechthaler 2, Shields 2. Allenatore: Buscaglia

Arbitri: Paternicò-Rossi-Aronne

Tiri liberi: Avellino 8/10, Dolomiti Energia 14/21

Usciti per cinque falli: Hogue.

DOMANI IN CAMPO PER GARA 2 – Domani si torna in campo per gara 2. Cantù dovrà cercare di resettare dopo la pesante lezione subita ieri da Milano (32 i punti di distacco dati dall’Olimpia), secondo atto al PalaGeorge fra Brescia e Varese: Caja dovrà rivedere qualcosa dopo un secondo tempo da appena 21 punti per evitare di andare sotto 0-2.