OKLAHOMA CITY – La stagione della Nba rischia di essere già conclusa. E’ il pensiero di Danilo Gallinari, pessimista su una ripresa del campionato americano, fermo come tutto lo sport in seguito all’emergenza coronavirus: “Stanno cercando un paio di città dove poter giocare, ma non credo sia fattibile per dinamiche e logistiche, i tempi sarebbero troppo lunghi per chiudere tutto entro inizio settembre: ci sarebbe la quarantena di far rispettare, i tamponi, gli allenamenti e poi le gare”.

“Trump? E’ sotto elezioni…”

Il “Gallo”, rappresentante sindacale degli Oklahoma Thunder e compagno di squadra di Chris Paul (presidente dell’associazione dei giocatori), da una parte vorrebbe riprendere a giocare “per alzare il morale” della gente, ma dall’altra è consapevole dei rischi per la salute anche se le gare fossero disputate a porte chiuse. L’asso azzurro auspica “prevalga il buonsenso” nella ‘task force’ istituita da Donald Trump: “Conosco bene Adam Silver – spiega Gallinari all’Ansa, dalla sua casa di Oklahoma City -, è una persona capace e corretta. Prenderà la decisione giusta senza cedere alle pressioni di chi vuole tornare a giocare”. Non manca una stoccata proprio al presidente americano: “La commissione di Trump spingerà per riprendere a giocare? Io dico solo che è sotto elezioni”. A Oklahoma City la situazione è relativamente tranquilla con appena 500 casi registrati, ma Gallinari è preoccupato per l’Italia: “Penso sempre ai miei nonni, a mia madre che è a casa da sola perché mio padre Vittorio è a Denver con mio fratello Federico. Ogni volta che mi suona il telefono e vedo un numero italiano sobbalzo perché ho paura sia una brutta notizia”.

Fedeltà alla Nazionale

Dalla Nba alla Nazionale. Gallinari giura fedeltà alla casacca azzurra: “Non mi sono mai tirato indietro per la Nazionale, io giocherò finché il mio corpo me lo permetterà”. Anche perché nel 2022 un girone dell’Europeo si giocherà nella “sua” Milano: “Mi immagino le emozioni nel giocare un girone dell’Europeo davanti al proprio pubblico”. Il rinvio dei Giochi di Tokyo al 2021 e al 2022 dell’Europeo non modificano per ora il programma azzurro di Gallinari. Tuttavia l’emergenza legata al coronavirus potrebbe stravolgere le date della Nba e, di conseguenza, la presenza dell’ex Olimpia al torneo preolimpico di giugno 2021: “Una mia defezione forzata la vivrei molto male e non lo nascondo. Ma la Nba ha saputo diventare globale anche grazie ai buoni rapporti con la Fiba. Sono convinto troveranno un modo per incastrare le date e accontentare tutti. Poi sai che bello fare uno scherzetto alla Serbia in casa loro?”. L’Italia si giocherà il pass olimpico nel raggruppamento di Belgrado con la Serbia.







