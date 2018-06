Lebron alza bandiera bianca, Golden State è campione per il secondo anno di fila. Nessuna rimonta impossibile, alla Quicken Loans Arena i Warriors schiantano letteralmente Cleveland e si confermano campioni della Nba. Finisce 108-85 gara-4 di una serie mai in discussione. I Cavs finiscono la benzina sul più bello e forse è il risultato più giusto vista la stagione regolare.

Certo gli uomini di Kerr non sono stati gli schiacciasassi di due stagioni fa, né hanno riscritto la storia del basket americano a suon di record come in passato, ma al momento giusto hanno tirato fuori la forza, l’orgoglio e l’esperienza per portare a casa il titolo. Cleveland, invece, sembrava essere uscita dalla crisi primaverile che ne aveva minato le certezze, chiudendo la regular season in tutta serenità e confermandosi squadra da battere anche durante i playoff. Ma nel confronto chiave si è sciolta dimostrandosi LeBron-dipendente. Il Prescelto, che oggi ha messo a segno 23 punti, ce l’ha messa tutta per tirare fuori i suoi dal baratro in cui si stavano infilando gara dopo gara, ma col solo apporto di Kevin Love (oggi 13 punti), non ha avuto le forze sufficienti per farlo.

MANO ROTTA E FUTURO IN BILICO – Adesso è in dubbio anche il futuro di King James a Cleveland. È amareggiato LeBron che a fine gara rivela di aver giocato da gara-2 in poi con la mano fratturata per colpa di un pugno a un muro. “Le grandi emozioni di gara-1 hanno preso il sopravvento e nel post-partita mi sono fatto male da solo negli spogliatoi. In pratica ho giocato le ultime tre partite con una mano rotta”.

Non è una scusa quella della stella di Cleveland che mette in discussione il proprio futuro. “Non so cosa accadrà questa estate, ne parlerò con la mia famiglia, discuterò con i miei figli e poi prenderà una decisione. Sono arrivato a Cleveland nel 2014 e ho realizzato il sogno di vincere il titolo con questa squadra, quel successo rimarrà nella storia e scolpito nella mia memoria”. Certo è che avrebbe meritato un epilogo migliore, anche perché Cleveland senza il suo Re rischia un futuro di macerie.

LA GARA – L’ultimo 4-0 in una finale risaliva al 2007 e a subirlo c’erano sempre Cleveland e un giovane LeBron James, vinse San Antonio con Golden State che allora era ben lontana dall’essere quella che è oggi. Mai i Warriors, alla vigilia di queste Finals, avrebbero pensato di vincere così facile, in quattro gare, in casa di Cleveland. È il terzo anello negli ultimi quattro anni (l’altro perso in gara-7 dopo aver fatto registrare il record di vittorie in stagione regolare), il secondo di fila, il sesto della sua storia.

È l’anello di coach Kerr, di Curry (37 punti), di Green, di Thompson, di Iguodala e (soprattutto) di Kevin Durant (20 punti, 12 rimbalzi e 10 assist). Portono forte i Warriors che al primo time out sono avanti 10-3 memori di quanto accaduto la scorsa stagione quando, sul 3-0, avevano perso gara-4 a Cleveland: 25-34 alla fine del primo quarto.

Nel secondo parziale LeBron, supportato da Love, firma il sorpasso del 39-38, ma Golden State all’intervallo lungo ci va con lo stessa distanza del primo quarto: +9 (61-52). Il 6-0 Warriors di inizio ripresa permette ai campioni di allungare sul +15 con Cleveland che non trova la forza di reagire precipitando fino al -28. A 4′ dalla sirena finale coach Lue capisce che è la fine e richiama James in panchina con la Quicken Loans Arena che parte col coro “MVP!”, poi è festa per Golden State.