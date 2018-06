– Milano concede il bis (90-80) contro Trento, vola sul 2-0 nella serie di finale e mette un altro tassello nella strada che porta al 28° scudetto. L’Olimpia ha confermato la superiorità sugli avversari ripetendo quasi in fotocopia la prestazione di gara-1. La squadra di Pianigiani ha di nuovo scavato un solco tra sé e i rivali accelerando nel secondo quarto in cui, trascinata da un super Jerrels (21 punti in 13′) ha rimontato da -7 a +10, andando all’intervallo lungo sul 57-47.

GUDAITIS E MICOV SPENGONO GLI ULTIMI SOGNI DI TRENTO – Trento, costretta a risalire anche da -15 (64-49 al 23′), stavolta, rispetto a martedì sera, si è riportata fino a -3 (74-71) a 6′ dal termine ma poi è stata respinta con perdite da Gudaitis (11 punti e 9 rimbalzi) e Micov, autori di un decisivo parziale di 9-0. Tra i padroni di casa da segnalare, comunque, soprattutto la grande serata di Jerrels (27 punti) e Goudelock (25). Agli uomini di Buscaglia, costretti a fare ancora a meno di Flaccadori, non sono bastati, invece, Gomes (18 punti) e Shields (17). Da sabato sera la serie si sposta a Trento.

MILANO-TRENTO 90-80

(27-29, 57-47, 71-61)

Milano: Goudelock 25, Micov 11, Vecerina ne, Pascolo, Tarczewski 4, Kuzminskas 4, Cinciarini 2, Cusin ne, Abass ne, Bertans 6, Jerrels 27, Gudaitis 11. Allenatore: Pianigiani.

Trento: Franke 3, Sutton 8, Silins 15, Forray 9, Conti ne, Flaccadori ne, Gutierrez 7, Czumbel ne, Gomes 18, Hogue 3, Lechthaler ne, Shields 17. Allenatore: Buscaglia.

Arbitri: Begnis-Sahin-Sardella.

Note – Tiri liberi: EA7 13/14, Dolomiti Energia 11/15. Usciti per 5 falli: Pascolo, Bertans.