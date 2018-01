Niente da fare per l’Olimpia Milano, che esce sconfitta dallo scontro di Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. Nella ventesima giornata della massima competizione europea, l’Ax Armani Exchange perde contro gli israeliani per 111 a 102 davanti agli ottomila spettatori del Forum. Milano ha rincorso gli avversari per tutto il corso della partita e li ha sfiorati a 1:45 dal termine, quando si è portata sul 98-102 prima di essere stroncata dalle triple degli ospiti. A fronte di una buona prestazione in attacco, da criticare l’approccio difensivo dei ragazzi di Simone Pianigiani, che hanno conceso addirittura il 63% dal campo agli avversari, e un esorbitante 64% da tre punti.

La partita è equilibrata e godibile, e inizia con un primo quarto da retine stracciate, che termina col punteggio di 30-26 per la squadra di coach Spahija. Da quel momento in poi il vantaggio degli israeliani si fa più sostanzioso toccando il +7 a fine primo tempo (57-50) e il +13 a 10′ minuti dal termine (70-83). Il quarto quarto di Milano è molto positivo per 8′: trascinati da Arturas Guidaitis, 18 punti e 6/6 dal campo, e incoraggiati dagli errori di Deandre Kane – un fallo antisportivo prima e uno su Andrew Goudelouck poi – i padroni di casa di portano sul -4 in due occasioni.

Il maggior talento del Maccabi, tuttavia, permette agli israeliani di portare a casa la partita: Norris Cole, due volte campione NBA in maglia Miami Heat (giocava con LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh) tiene a distanza di sicurezza gli ospiti reallizzando due canestri consecutivi. Poi sono altri due americani a dare il colpo di grazia: DeShaun Thomas, stella al college ad Ohio State, e Pierre Jackson, visto in maglia Dallas Mavericks, realizzano le due triple che mandano definitivamente ko Milano.

L’Olimpia resta dunque penultima in classifica a 10 giornate dal termine della stagione regolare, mancando l’aggancio al terzetto formato da Bamberg, Valencia e Barcellona. Pianigiani si può consolare con la buona giornata al tiro che, se supportata da una fase difensiva più solida, avrebbe potuto permettere ai suoi di portare a casa il successo.

Armani Exchange Olimpia Milano – Maccabi Fox Tel Aviv 102-111 (26-30; 50-57; 70-83).

Milano: Goudelock 13, Micov 9, Tarczewski 5, Kuzminskas 5, Cinciarini 10, Abass, M’Baye 11, Theodore 22, Bertans 6, Jerrels 3, Guidaitis 18. All.Pianigiani.

Tel Aviv: Thomas 18, Roll 12, Kane 9, Tyus 14, Dibartolomeo, Cole 19, Bolden 9, Parakhouski 14, Jackson 16. All.Spahija.