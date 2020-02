– Niente luce in fondo al tunnel, il cammino in Eurolega di Milano si fa ancora più in salita. Nella 26esima giornata della regular season l’Olimpia cade a Kaunas 105-97 dopo un overtime e scivola al 12esimo posto in classifica. L’Armani riesce a limitare lo Zalgiris a rimbalzo (27-24 in favore dei lituani), ma manca della necessaria intensità difensiva sugli attacchi di Ulanovas e compagni, che trovano la via del canestro troppo facilmente. La squadra di Jasikevicius fa valere la sua fisicità, come dimostrano i 30 tiri dalla lunetta conquistati contro i 18 di Milano, e mostra un’ottima distribuzione dei punti. Già al termine dei tempi regolamentari sono cinque gli elementi dei padroni di casa in doppia cifra (Hayes, Leday, Walkup, Ulanovas e Landale). Nonostante la reazione d’orgoglio dell’ultimo periodo che rende necessari i supplementari e i 18 punti realizzati da Rodriguez, Micov e Tarczewski, Milano deve alzare bandiera bianca.Nei primi due quarti la sfida viaggia su ritmi e punteggi elevati, con gli attacchi che hanno la meglio sulle difese. Nel periodo d’apertura lo Zalgiris domina nell’area pitturata, ma l’Olimpia sfoggia percentuali alte dall’arco (4/7) e accusa soltanto due lunghezze di ritardo (27-25). A inizio secondo quarto Kaunas prova a scappare con un immediato break di 6-0 che lo porta sul 33-25 e, trascinato da un incontenibile Hayes, tocca il massimo vantaggio sul +9 (39-30). Milano non perde la testa, ritrova fluidità in attacco e con Brooks piazza il sorpasso (41-42). Il finale di frazione, però, è tutto di marca lituana, con gli uomini di Jasikevicius bravi a capitalizzare al meglio un antisportivo fischiato a Biligha. I liberi di Walkup e la bomba di Milaknis permettono allo Zalgiris di completare un parziale di 9-0 e di andare al riposo avanti 53-44.

Al ritorno sul parquet, dopo il -11 iniziale, l’Armani imbastisce ottime trame offensive e vede il canestro da ogni posizione. I 27 punti messi a segno consentono alla squadra di Messina di presentarsi all’ultimo periodo con una sola lunghezza di distacco (72-71). Kaunas continua ad attingere energie preziose dalle rotazioni di Jasikevicius e con un’altra fiammata sembra chiudere il match volando sull’88-78 a 3’32” dalla sirena. La doppia cifra di svantaggio non fiacca il morale dell’Olimpia, che risale la corrente azione dopo azione e con le magie di Sykes e Rodriguez prolunga la sfida all’overtime (91-91). In avvio di supplementare, però, la tripla di Lekavicius è un chiaro segnale che lo Zalgiris ha ancora tante energie psicofisiche, più di una Milano che perde irrimediabilmente contatto e vede complicarsi sempre di più la corsa ai playoff.