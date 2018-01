– Milano inizia il girone di ritorno dell’Eurolega con un’altra sconfitta (87-80) e resta malinconicamente all’ultimo posto, in compagnia dell’Anadolu Efes Istanbul. Troppo forte e solido, d’altronde, l’Olympiacos per poter sperare in un risultato diverso. Non a caso i greci con questa vittoria salgono in testa alla classifica agganciando il Cska Mosca. Sempre sotto nel punteggio, l’Olimpia ha pagato cara soprattutto la poca precisione al tiro dalla lunga distanza (7/24 da 3 punti) e dalla lunetta (11/19). Ha avuto comunque il merito di tenere aperta fino in fondo la partita, riportandosi nel finale anche sotto solo di 5 lunghezze. Senza Gudaitis e Bertans, la squadra di Pianigiani è stata a lungo sorretta da Tarczewski (5/6 al tiro e 6 rimbalzi). Promettente il debutto di Kuzminskas (12 punti) malgrado sia sembrato un po’ arrugginito, com’era ovvio. Goudelock ha realizzato 20 punti ma si è svegliato troppo tardi.

MILANO SI SVEGLIA TROPPO TARDI – L’Olympiacos mette le cose in chiaro fin dall’inizio realizzando 4 triple nei primi 4′. Milano scivola sotto di 11, complice una minor reattività ai rimbalzi e qualche palla persa di troppo ma poi si rialza e si riavvicina (-5). I greci non si impressionano e, con i canestri di Papapetrou e Wiltjer, tornano avanti in doppia cifra toccando anche il massimo vantaggio di 19 punti al 33′ (72-53). Sull’orlo del baratro l’Olimpia ha un sussulto d’orgoglio. Goudelock sale improvvisamente in cattedra e con tre triple consecutive riporta incredibilmente Milano sotto di 5 (85-80) a 13″ dalla fine. Oramai, però, è troppo tardi e l’Olympiacos chiude a doppia mandata il successo con i liberi di Spanoulis.