Messina: “Ci dobbiamo adattare”

La partita è già di per sé proibitiva. Non bastasse, l’Olimpia Milano dovrà compiere un’impresa contro il Real Madrid senza il supporto del proprio pubblico. Sarà un Forum deserto, infatti, quello che martedì ospiterà una delle sfide di cartello della 27/a giornata di regular season: per i ragazzi di coach Messina (uno degli ex del match) sarà una settimana cruciale perché giovedì ci sarà anche la trasferta Valencia, un doppio impegno da non fallire per restare agganciati al treno playoff. Una impresa al limite del proibitivo guardando anche la tradizione: il computo generale vede l’Olimpia sotto 14 a 1, con l’unica vittoria datata addirittura 8 gennaio 2009. Due le cose a cui aggrapparsi per la squadra di Messina: l’assenza nelle file Blancos di Lull, Randolph, Jordan Mickey, Deck e Causeur e un possibile appagamento degli avversari, essendo gli spagnoli già qualificati ai play off insieme a Efes e Barcellona.

Momento di forma opposto per le due squadre. Milano in Eurolega è reduce da quattro ko consecutivi (7 nelle ultime 8 gare), l’ultimo venerdì scorso all’overtime in terra lituana contro lo Zalgiris. L’Olimpia, che con questa sconfitta è uscita dalla zona play off, si trova comunque in piena lotta per conquistarli a patto di cambiare marcia: in particolare ci sono 6 squadre (Khimki, Valencia, Fenerbahce, Zalgiris, Olympiacos e appunto l’AX) dal 7° al 12° posto in classifica. I Blancos invece, secondi con il Barcellona dietro all’Efes, hanno una striscia aperta di 5 successi consecutivi in Eurolega e lo scorso 16 settembre hanno aggiunto in bacheca la Coppa del Re. Coach Messina, sulla panchina madrilena per un anno e mezzo dal 2009 a marzo 2011, è conscio delle difficoltà, sia tecniche che ambientali: “Giochiamo contro una squadra fantastica una partita da affrontare con grande senso di urgenza. Ovviamente sarà strano giocare a porte chiuse, quindi chi si adatterà meglio ad una situazione complicata avrà maggiori chance di spuntarla. Controllare i rimbalzi e difendere in modo efficace sui loro tiratori sarà fondamentale per provare a vincere”.

Recuperato Gudaitis, out Burns

Dopo l’assenza dalla gara di Kaunas, è tornato disponibile Arturas Gudaitis. Non lo è invece Christian Burns. Nel match d’andata il Real Madrid ha vinto 76-67 capovolgendo la partita nel secondo tempo dopo che Milano era andata in spogliatoio avanti di nove, 39-30. In generale nelle competizioni europee l’Olimpia e il Real si sono incontrate 31 volte, con un bilancio di 22-9 per gli spagnoli, che si sono imposti negli ultimi 13 precedenti. L’ultima vittoria biancorossa risale alla stagione 2008/09: finì 70-61 con 23 punti di Marco Mordente che fece 5/6 da tre, 14 di Mason Rocca e 13 di David Hawkins.

Programma e classifica

Questo il programma della 27/a giornata, dove spicca il sentitissimo derby greco Olympiacos-Panathinaikos e quello russo Cska-Zenit.

Martedì 3 marzo

Cska Mosca-Zenit (ore 18)

Zalgiris-Khimki (19)

Olympiacos-Panathinaikos (20)

Asvel Lyon-Villeurbanne-Valencia (20:45)

Olimpia Milano-Real Madrid (20:45)

Mercoledì 4 marzo

Fenerbahce-Stella Rossa (18:45)

Alba Berlino-Barcellona (20)

Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes (20:15)

Bayern Monaco-Baskonia (20:30)

Classifica:

01. Anadolu Efes 23-3

02. Real Madrid 20-6

03. Barcellona 20-6

04. Maccabi Tel Aviv 18-8

05. Cska Mosca 17-9

06. Panathinaikos 14-12

07. Khimki 12-14

08. Valencia 12-14

09. Fenerbahce 12-14

10. Zalgiris 11-15

11. Olympiacos 11-15

12. Olimpia Milano 11-15

13. Baskonia 10-16

14. Stella Rossa 10-16

15. Alba Berlino 9-17

16. Asvel Lyon-Villeurbanne 9-17

17. Bayern Monaco 8-18

18. Zenit 7-19