L’Olimpia Milano fa cinquina. La squadra di Ettore Messina, infatti, mette insieme la quinta vittoria consecutiva in Eurolega davanti ai 12.000 del Forum. Vittima di turno niente meno che il Barcellona (83-70 il finale) che, dopo un’estate di rinnovamento, ha confezionato uno squadrone con l’obiettivo di tornare sul trono europeo e permette a Milano di compiere una mezza impresa. La squadra blaugrana, infatti, si era presentata a Milano imbattuta con cinque vittorie su altrettante gare in Eurolega ed è stata raggiunta in classifica dalla squadra di Ettore Messina. A fare compagnia alle due squadre anche Cska Mosca. Dopo la sconfitta all’esordio in casa del Bayern Monaco, i meneghini hanno battuto nell’ordine Zalgiris Kaunas, Panathinaikos (in Grecia), Fenerbahce, Alba Berlino (in Germania) e stasera Barcellona con un punteggio netto e grazie ad un ultimo periodo stellare concluso sul 31-12. In precedenza: 15-20 al 10′, 30-37 all’intervallo lungo, 52-58 al 30′.

Protagonisti della serata Luis Scola (14 punti e 9 rimbalzi), Sergio Rodriguez (17 punti e 7 assist) e Vladimir Micov (16 punti e 8 rimbalzi). Dall’altra parte poco: Davies 15 punti, Mirotic 13 quindi Kuric 10. Adesso, la squadra di Messina è attesa domenica dal derby in campionato contro Varese, quindi giovedì attende in casa il Baskonia per proseguire nella serie di vittorie.