– In uno dei momenti più delicati della stagione, con l’amarezza della Coppa Italia ancora da smaltire, l’Olimpia Milano vola a Kaunas (domani, ore 19) per provare a scuotersi da un torpore che inizia a essere preoccupante. Lo Zalgiris non sarà un cliente comodo: ha vinto quattro delle ultime cinque gare in Eurolega e sa puntare sul fattore campo. Rispetto alla sconfitta casalinga contro il Khimki Ettore Messina ritrova Nedovic, che si è allenato a pieno ritmo negli ultimi giorni, così come Ricky Moraschini, mentre restano ai box Burns e Arturas Gudaitis, bloccato da una gastroenterite.

Per Milano, che non vince fuori casa in Eurolega dal 29 ottobre (78-81 in casa dell’Alba Berlino) e in assoluto ha vinto soltanto una delle ultime sette gare, il rocambolesco successo in rimonta con il Bayern Monaco, l’incrocio di Kaunas – primo delle ultime nove gare di stagione regolare ancora in calendario – rischia di essere fondamentale in chiave playoff. L’Olimpia ha un record di 11 vittorie e 14 sconfitte e dalla scorsa settimana è uscita per la prima volta dalle prime otto: “Andiamo a giocare una partita molto difficile – le parole di Ettore Messina – contro una squadra che, come ha sempre fatto negli ultimi anni, è migliorata notevolmente nella seconda parte della stagione. Difesa, fisicità, intensità e controllo dei rimbalzi saranno le chiavi della nostra partita”.

Le frasi di White

La sfida è stata ulteriormente accesa dalle dichiarazioni di Aaron White, doppio ex di giornata ora a Tenerife, che in maglia Olimpia, agli ordini di Messina, ha trovato pochissimo spazio dopo le due stagioni a Kaunas: “A Milano avevo perso l’amore per il basket, che è rinato a Tenerife. Non ero in rotazione, non ero contento, non mi piaceva stare in panchina. Messina voleva che giocassi duro, con energia, ed è quello che ho sempre fatto – ha dichiarato a 15min – ma per qualche ragione non mi vedeva nelle rotazioni. Mi ha voluto subito in squadra. Ma da quando sono arrivato, non era chiaro cosa dovessi fare, cosa volesse da me. Gudaitis è in una situazione simile. Ai miei occhi i giocatori di Milano non sanno cosa fare. Il gioco non sembra fluido. Lo ripeto. Sono sorpreso da come sia andata con Milano. Ettore Messina aveva raccolto molte informazioni su di me, non so perché tutto sia andato in quella direzione”.

Il programma della 26esima giornata

Real Madrid-Panathinaikos 96-78

27 febbraio

CSKA Mosca-Barcellona ore 18

Zenit San Pietroburgo-Bayern Monaco ore 18

Alba Berlino-Anadolu Efes ore 20

Maccabi Tel Aviv-Olympiacos ore 20.05

Kirolbet Baskonia-Stella Rossa ore 21

28 febbraio

Khimki-Asvel Villeurbanne ore 18

Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano ore 19

Valencia-Fenerbahçe ore 21

La classifica: Anadolu Efes 22-3; Real Madrid 20-6; Barcellona 19-6; CSKA Mosca 17-8; Maccabi Tel Aviv 17-8; Panathinaikos 14-12; Valencia 12-13; Khimki, Olympiacos, Fenerbahçe e Olimpia Milano 11-14; Zalgiris Kaunas e Stella Rossa 10-15; Alba Berlino, Kirolbet Baskonia e Asvel Villeurbanne 9-16; Zenit San Pietroburgo e Bayern Monaco 7-18