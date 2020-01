– L’Olimpia Milano prova a uscire da un momento difficile contro un avversario non da poco. I ragazzi di coach Messina tornano a Istanbul a distanza di una settimana dal ko con l’Efes, stavolta alle prese con il Fenerbahçe di una leggenda della panchina come Zelimir Obradovic: i turchi, dopo un brutto avvio di Eurolega, sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro uscite continentali. “Giochiamo contro una squadra il cui valore non è rispecchiato dalla classifica – le parole di Ettore Messina al sito ufficiale dell’Olimpia – a causa di una serie di infortuni che hanno colpito il Fenerbahçe nella prima parte della stagione. Troveremo una squadra arrabbiata per la sconfitta subita contro il Barcellona, molto fisica e molto aggressiva mentalmente, soprattutto perché giocherà in casa. Pazienza, buone percentuali di tiro e difesa per 40 minuti saranno fondamentali, come sempre quando si gioca in trasferta. Apparentemente si tratta di un’altra gara proibitiva, che cercheremo di giocare in modo competitivo fino alla fine come è stato anche a Tel Aviv”.

Programma 21/a giornata e classifica

23 gennaio

CSKA Mosca-Valencia in corso

Zenit-Olympiacos in corso

Bayern Monaco-Maccabi Tel Aviv (20.30)

Barcellona-Stella Rossa (21.00)

Baskonia-Khimki (21.00)

24 gennaio

Fenerbahçe-Olimpia Milano (18.45)

Zalgiris Kaunas-Alba Berlino (19.00)

Panathinaikos-Asvel Villeurbanne (20.30)

Real Madrid-Anadolu Efes (21.00)

Classifica: Anadolu Efes 17-3; Real Madrid 15-5; Maccabi Tel Aviv, CSKA Mosca e Barcellona 14-6; Panathinaikos 12-8; Valencia e Olimpia Milano 10-10; Stella Rossa e Khimki 9-11; Fenerbahçe, Olympiacos e Asvel Villeurbanne 8-12; Alba Berlino e Baskonia 7-13; Zalgiris Kaunas, Zenit e Bayern Monaco 6-14