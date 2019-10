– Ettore Messina chiede la scossa ai suoi. Il coach dell’Olimpia Milano vuole vedere i suoi tornare al successo in Europa dopo la sconfitta all’esordio contro il Bayern: al Forum arriva lo Zalgiris Kaunas, le “scarpette rosse” proveranno a imporsi nonostante le assenze di Nedovic e Mack tra gli esterni. “Speriamo di recuperare Micov per qualche minuto – le parole del coach – per allungare la rotazione degli esterni, in attesa di Nedovic. Gudaitis tra i lunghi sta lavorando molto bene, è in recupero. Dovremo avere più energia fisica dello Zalgiris, è una condizione fondamentale per pensare di vincere la partita, così come sarà essenziale muovere bene la palla in attacco per non subire la pressione della loro difesa”.

Nel primo turno di Eurolega, Milano aveva avuto un buon parziale dagli italiani, che potrebbero giocare un ruolo importante anche nella prima uscita casalinga: “Davanti al nostro pubblico vogliamo disputare una buona partita, anche se davanti avremo una squadra molto ben allenata che gioca con entusiasmo”, è la chiusura di Messina.