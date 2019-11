Dopo 6 vittorie cosecutive, s’interrompe la striscia di successi europei per l’Olimpia che cede 79-87 sul parquet del Khimki Mosca. Milano, nonostante le assenze di Gudaitis e Della Valle, gioca una buona partita, ma sono fatali ai biancorossi i due black out nel secondo tempo (0-16 e 3-15), con cui i russi girano la partita. Messina promuove White in quintetto, e il piano partita è chiaro: difendere forte e provare a correre per non far accoppiare la “pigra” difesa del Khimki. Sono tutti coinvolti nell’attacco milanese, tutti toccano la palla e i russi soffrono la capacità di attaccare in “1 contro 1” degli esterni biancorossi. Nedovic e Scola sono immarcabili (11 e 14 nei primi 20′) e cosi l’Ax conduce per tutto il primo tempo (25-22 il primo quarto), chiuso avanti 51-47 con gli uomini di Kurtinaitis che si aggrappano al duo Jerebko-Shved (10 con 5/5 per lo svedese e 14 per la guardia). Si apre il terzo quarto, Rodriguez e Micov firmano il massimo vantaggio Ax (56-47), ma dopo il time out dei russi, Milano smarrisce completamente la via del canestro e non riesce a stoppare l’attacco del Khimki, che piazza un 16-0 in poco piu di 5 minuti e gira completamente la partita (56-63). Solo due magie del “Chacho” consentono a Milano di entrare negli ultimi dieci minuti in perfetta parità (65-65). L’avvio di ultimo quarto è un assolo dei padroni di casa che, guidati ancora da Shved (24 punti) e Jerebko (19 con 8/10 dal campo), piazzano in quattro minuti il break decisivo (68-80) e costringono Messina al time out. Due triple di Roll e Micov sembrano alimentare qualche speranza, ma 4 punti in fila di Kramer chiudono definitivamente ogni discorso per la vittoria finale. Esulta il Khimki, che aggancia i milanesi in testa alla classifica con 6 vittorie.Secondo ko in Eurolega per la squadra di Messina, che tornerà in campo domenica sul campo della Fortitudo Bologna (ore 18.30), prima del doppio impegno europeo (19 e 21 novembre) con Maccabi ed Efes, entrambe le partite al Forum di Assago.