MILANO – Milano riassapora il gusto della vittoria in Eurolega. L’Olimpia trova la forza di reagire alla contestazione del Forum, con tanto di pañolada, battendo 77-64 l’Efes Istanbul. La squadra di Pianigiani centra così il quarto successo nel girone di ritorno con una prestazione solida in difesa, tenendo a rimbalzo (34-32 in favore dei meneghini) contro la fisicità della formazione turca e trovando i canestri giusti in attacco. Milano piazza il break decisivo nel secondo quarto, chiuso con un parziale di 27-12 che permette all’Ax Armani Exchange di ottenere un importante vantaggio da amministrare nella seconda parte di gara.



La partita è molto fisica fin dai primi possessi. L’Efes usa la forza di Dunston dentro l’area, va in lunetta sfruttando il dinamismo di Motum e prende cinque punti di margine (13-8 e poi 17-12). L’Olimpia gradualmente riemerge, tiene l’Anadolu senza segnare dal perimetro e assume il controllo del match. Goudelock segna due volte attaccando l’area e nella seconda situazione completa un gioco da tre punti. Con la difesa che sale di colpi nel finale del primo periodo, l’Olimpia acciuffa la parità con M’Baye (17-17). E’ però in avvio di secondo quarto che Milano piazza l’accelerazione decisiva. Due triple di Bertans e Jerrells costringono Ataman a chiamare time-out, con l’Olimpia improvvisamente avanti 29-21. Il punteggio si stabilizza, poi Milano tocca anche la doppia cifra di vantaggio con una grande entrata di Jerrells. Le due squadre vanno all’intervallo lungo sul 44-29 in favore dei padroni di casa.



Al ritorno sul parquet l’Efes prova ad alza l’intensità difensiva, ma l’Ax Armani Exchange è brava a rispondere colpo su colpo. Kuzminskas segna due volte in entrata e Micov va a bersaglio da tre, dopo il digiuno di entrambi nel primo tempo. Un tap-in di Cinciarini vale il 53-39 a metà periodo, ma due conclusioni facili da sotto, di Balbay e Dunston, riducono il margine a 10 punti. Alla fine del terzo periodo l’Olimpia è avanti 58-45. In avvio di ultima frazione Milano piazza un parziale di 7-0, chiuso da una tripla di M’Baye che vale il +20. L’Efes non vuole mollare e qualche errore di troppo dei ragazzi di Pianigiani permette alla squadra di Ataman di rientrare a meno 11 con tre minuti da giocare. Il momento di impasse è cancellato da un gioco da tre di M’Baye che assicura a Milano di poter gestire senza patemi fino alla fine: dagli spalti del Forum arriva anche qualche applauso.