– Milano accarezza l’impresa e torna da Barcellona con l’amaro in bocca. Un’ottima prestazione non basta all’Olimpia per avere ragione dei catalani nella 24esima giornata della regular season di Eurolega. La sfida del Palau Blaugrana, in bilico fino in fondo, finisce 84-80 per i padroni di casa e rappresenta comunque una risposta convincente, sia sotto il profilo del gioco che della personalità, dopo il passo falso casalingo con l’Alba Berlino. Milano subisce l’iniziativa del Barça nel primo e nel terzo periodo, mette sotto gli uomini di Pesic nel secondo e lotta punto a punto nell’ultima frazione, decisa da un Delaney (26) semplicemente devastante e dai sei liberi falliti dall’Armani, troppi in un match nel quale i dettagli fanno la differenza.Nel primo quarto Milano soffre le fiammate del Barcellona. Le tante palle perse, oltre alla scarsa reattività su quelle vaganti e a rimbalzo, vedono l’Olimpia sempre costretta a inseguire. Mirotic è letale in post basso e i blaugrana toccano il massimo vantaggio sul 19-8. Soltanto la buona percentuale dall’arco permette agli uomini di Messina di limitare i danni, chiudendo la frazione 23-17. Di tutt’altro tenore, invece, è il secondo periodo nel quale l’Armani sfodera un basket da manuale. Intensità difensiva, presenza a rimbalzo e mani caldissime da tre sono gli ingredienti di un inarrestabile crescendo che spinge Milano fino al +12 (31-43). I catalani reagiscono solo nel finale, ma con appena 13 punti realizzati vanno al riposo sotto di nove lunghezze (36-45).

Al rientro sul parquet la reazione del Barcellona è veemente. I catalani trovano fluidità in attacco, mentre la fase offensiva dell’Olimpia ristagna. Delaney, con quattro triple a bersaglio, è una sentenza dalla lunga distanza e riporta avanti i suoi (63-59 a fine terza frazione). Milano, tuttavia, è ancora saldamente aggrappata alla partita e non ha alcuna intenzione di mollare. La prima metà dell’ultimo quarto è contratta e caratterizzata da tanti errori da ambo le parti. Si entra così nel rush finale che regala un serrato duello sul filo dell’equilibrio. Una rubata di Nedovic con schiacciata conclusiva e il canestro di Tarczewski valgono il sorpasso dell’Armani (76-77) a 1’39” dalla sirena. Delaney, però, estrae dal cilindro l’ennesima bomba e Barcellona difende il vantaggio fino al termine del match. L’Olimpia può consolarsi con il ko del Fenerbahce, grazie al quale gli uomini di Messina mantengono l’ottavo posto in condominio con i turchi.