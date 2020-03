Milano-Olympiacos a Berlino

– Italia in quarantena anche nell’ambito del basket europeo. L’emergenza coronavirus ha indotto l’organizzazione di Euroleague ed Eurocup a fissare in campo neutro e a porte chiuse le sfide che vedranno protagoniste Milano (tre volte), Venezia e Bologna da qui all’11 aprile.

Olimpia Milano e Olympiacos si sfideranno dunque il 13 marzo a Berlino, alla Mercedes Benz Arena, alle ore 20.45. Ancora sconosciuti gli impianti scelti per le sfide dell’AX contro l’Asvel Villerbaunne e il CSKA Mosca, così come Gara2 dei quarti di finale di Eurocup tra la Virtus Bologna e il Monaco e quella tra la Reyer Venezia e Malaga.

Nedovic: “Deve essere uno scherzo”

Le prime reazioni non sono positive, Nemanja Nedovic, esterno dell’Olimpia Milano, ha twittato polemicamente: “Così ora saremo costretti a viaggiare in giro per l’Europa per un mese senza il minimo senso? Deve essere uno scherzo”.

Petrucci: “Situazione insostenibile”

“Una situazione insostenibile”. Gianni Petrucci, presidente della Fip, commenta così la decisione di far giocare all’esterp le gare interne di Milano, Bologna e Venezia: “Il basket è uno sport di contatto. Io dico quello che penso, siccome me lo posso permettere parlo, che l’Eurolega si offenda. E’ regolare giocare all’estero come ha appena deciso l’Eurolega? Già ieri ho lanciato l’allarme sulle Coppe Europee – sottolinea Petrucci ai microfoni di ‘Tutti Convocatì su Radio24 – Per voi sono regolari tutti questi cambiamenti? Oggi queste sono finzioni internazionali che devono dimostrare che lo sport è sacro e inviolabile. Non è vero”. “Ci sono grandi difficoltà con l’attività quotidiana degli allenamenti – prosegue Petrucci – C’è confusione da regione a regione. Se la situazione è questa non dipende né da Petrucci né da altri dirigenti, se ce lo dice il governo fermiamoci. Siamo dirigenti sportivi e padri di famiglia, possibile che non ci si renda conto del pericolo che attraversiamo?”.