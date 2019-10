Fondamentale vittoria per l’Olimpia Milano, che passa ad “Oaka” 79-78, grazie a due liberi di Moraschini a 8 secondi dalla fine. Messina mescola le carte e sceglie di partire con Scola e Brooks per aprire il campo in attacco, e l’argentino ne mette 8 in 5 minuti con Pedoulakis che chiama time out, con l’Ax avanti 15-10. Entra Tarczewski, ma il centro biancorosso si fa prendere in testa tre rimbalzi offensivi in due minuti e i greci piazzano un 8-0 che stavolta costringe Messina al time out. Ritorna Scola che grazie a Rodriguez ed una magia di Roll sulla sirena del primo quarto, tiene Milano in vantaggio (24-20).

Il dominio a rimbalzo del Panathinaikos continua, e nonostante i greci non facciano mai canestro da fuori (1/10), le 8 palle perse dei milanesi tengono in vita i padroni di casa che vanno al riposo sul 38 pari, grazie all’unico tiro da tre realizzato nei primi venti minuti (Calathes rompe il digiuno). Scola continua trivellare la retina (17 e 9 rimbalzi al 23′), ma l’argentino si eclissa improvvisamente, mentre dall’altra parte Wiley (17 con 8/9) continua a prendere rimbalzi (7 offensivi) e a trasformarli in due punti e il Pana è sempre lì (49-50 al 25′). Tarczewski prova a scuotersi, Brooks mette i suoi primi punti ed ancora Roll (16 con 4/7 da 3) da oltre l’arco tiene Milano avanti 61-57 dopo trenta minuti.



Tarczewski può tenere avanti l’Ax di due possessi pieni, ma il suo 0/2 ai liberi dà il via al parziale di 11-0 con cui i greci provano l’allungo decisivo (61-68), chiuso, dopo quasi cinque minuti di siccità offensiva, da Micov. Rispondono Brooks e Roll sempre dai 6,75 e Milano torna avanti 70-68. Poi magia di Calathes (23 con 10/16 dal campo) da fuori, ma finalmente Moraschini attacca deciso e tiene Milano ancora avanti (72-71 al 37′). Segna solo Calathes, prima con il suo classico “jump float” e poi ancora da fuori (72-76), ma Milano si aggrappa a Micov che prima realizza subendo fallo e poi con un “Long Two” che mette ancora i biancorossi avanti (77-76). Rodriguez sbaglia a ripetizione sia da due che da fuori per il potenziale +4, zingarata di Calathes e Pana che sorpassa (77-78) a 32″ dalla fine. Ancora il Chacho sbaglia dall’arco, rimbalzo di Micov e Moraschini si “allaccia” con Calathes, bonus e due liberi per il milanese. Glaciale 2/2, ultimo tuffo greco firmato Calathes, ma vince la difesa di coach Messina che sbanca Oaka con un ottima prova di squadra (4 giocatori in doppia cifra), in attesa di recuperare Gudaitis, Nedovic e Mack.

Domenica Armani sarà di scena a Cremona (ore 17) per la quinta giornata di Legabasket, in attesa della sfida con il Fenerbahce (venerdì al Forum ore 20,45) di coach Obradovic, per misurare le ambizioni europee dell’Ax targata Messina.