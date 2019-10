Virtus Bologna a punteggio pieno

– In EuroCup l’Italia fa il pieno di vittorie: la Virtus Bologna non si ferma più, mentre Venezia trova il primo successo della stagione in ambito continentale. L’unica nota amara della serata arriva dalla Champions League, dove Brindisi cade all’esordio in Lituania.

Bologna brilla sia in Italia che in Europa. Capolista in serie A con quattro vittorie su quattro, la Virtus resta a punteggio pieno anche in campo continentale, dove centra il terzo successo consecutivo battendo 87-72 contro il Morabanc Andorra. Un’affermazione che mostra tutto il carattere della squadra di coach Djordjevic, capace di reagire dopo un primo periodo da incubo (17-28). Nel secondo quarto le V nere cambiano marcia e concedono agli ospiti appena dieci punti (43-38 all’intervallo lungo). La Segafredo fa valere la sua fisicità sotto canestro (41-33 in favore dei felsinei il bilancio dei rimbalzi) e alla ripresa del gioco assesta il colpo fatale, con un parziale di 21-11 che proietta Bologna all’ultima frazione sul +15 (64-49). Nel quarto conclusivo la Virtus controlla con autorevolezza e conquista una meritata vittoria che ha in Gamble – miglior realizzatore con 19 punti – e in Teodosic – 8 assist e 15 punti a referto – i suoi artefici principali.

Segafredo Bologna-Morabanc Andorra 87-72

(17-28, 43-38, 64-49)

Virtus Bologna: Gaines 11, Pajola 2, Baldi Rossi 10, Markovic 10, Ricci 5, Delia 2, Cournooh, Hunter 7, Weems 6, Nikolic, Teodosic 15, Gamble 19. All. Djordjevic.

Andorra: Perez 3, Sy 4, Llovet 7, Massenat 5, Hannah 15, Todorovic 7, Diagne 9, Walker 5, Colom, Jelinek 10, Senglin. All. Navarro.



Primo sorriso per Venezia

Venezia si sblocca e contro Bursa centra la prima vittoria stagionale nel girone B di EuroCup, imponendosi 76-65 tra le mura amiche del Taliercio. I turchi del Tofas provano a sorprendere la Reyer con un buon avvio, ma gli uomini di De Raffaele restano a contatto e dopo pochi minuti iniziano a condurre una gara che li vedrà davanti fino alla sirena. L’Umana riversa sul parquet grande intensità difensiva e approfitta della pessima percentuale al tiro da tre di Bursa (18.8%) per scavare un solco che, dopo il +4 di fine primo periodo (22-18), sale in doppia cifra fino al 42-31 con il quale si va all’intervallo. Il Tofas compie il massimo sforzo a inizio terzo quarto, quando torna a due soli possessi di distanza (46-42), ma i campioni d’Italia in carica piazzano un nuovo strappo che ricaccia indietro la compagine turca. La terza frazione si chiude 58-49 e gli orogranata gestiscono senza patemi l’ultimo quarto, concludendo la sfida con cinque uomini in doppia cifra (Daye, Bramos, Tonut, Filloy e Watt).

Umana Venezia-Tofas Bursa 76-65

(22-18, 42-31, 58-49)

Venezia: Udanoh 4, Stone, Bramos 14, Tonut 10, Daye 15, De Nicolao 5, Filloy 10, Vidmar 8, Chappell, Pellegrino ne, Cerella, Watt 10. All. De Raffaele.

Bursa: Mustafa, Durmaz 3, Ugurlu 2, Ermis 2, Tuna ne, White 8, Mejia 9, Phillip 5, Lojeski 6, Williams 28, Yasar 2. All. Ene.



Brindisi ko all’esordio in Champions

Nella gara d’esordio del gruppo D, valida per la regular season di Champions League, Brindisi esce sconfitta 81-71 in Lituania contro il Neptunas Klaipeda. L’Happy Casa mostra un buon approccio alla sfida e chiude avanti 24-26 il primo periodo grazie alla tripla sulla sirena di capitan Banks. Nel secondo quarto, però, i padroni di casa alzano il ritmo, bloccando con la zona difensiva la fluidità dell’attacco brindisino e dominando sotto canestro (44-30 il computo finale dei rimbalzi). All’intervallo lungo il Neptunas conduce 43-36 e al ritorno sul parquet tocca il massimo vantaggio sul 47-36. Brindisi prova più volte a rientrare a contatto sfruttando la vena realizzativa di Campogrande e le rotazioni di coach Vitucci, che attinge a piene mani dalla panchina. Lo sforzo compiuto riporta l’Happy Casa a -2 (73-71) a due minuti dal termine dell’incontro, ma nel momento chiave una tripla di Banks si spegne sul ferro. Klaipeda, trascinata da Gailius (23 punti), allunga così fino al +10 finale.



Neptunas Klaipeda-Happy Casa Brindisi 81-71

(24-26, 43-36, 62-54)

Klaipeda: Delininkaitis 4, Galdikas 10, Dorsey 2, Jogela 7, Olisevicius 3, Williamson 4, Einikis 15, Einikis ne, Gailius 23, Janavicius 13, Masiulis 10, Sedekerskis 5, Slavinskas 10. All.: Rinkevicius.

Brindisi: Banks 11, Brown 4, Martin 7, Radosavljevic 6, Zanelli 3, Iannuzzi 6, Gaspardo 5, Campogrande 10, Thompson 10, Stone 9, Ikangi, Cattapan ne. All.: Vitucci.