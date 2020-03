Gara in equilibrio solo nel primo tempo

– Dopo la vittoria per 68-60 all’andata, Venezia si ripete anche a Brescia, approfittando di un PalaLeonessa chiuso per il coronavirus, e vola ai quarti di fila di Eurocup dove troverà l’Unicaja Malaga (andata in Spagna). Condannata a vincere di 9 lunghezze dopo il successo del Promitheas a Oldenburg, la squadra di Esposito ha provato nel primo quarto ad allungare ma ha toccato il massimo vantaggio di +6, finendo poi per crollare nella ripresa. Ottime prove, tra i lagunari, di Tonut (20 punti), Watt (17) e De Nicolao (16) mentre ai padroni di casa, eliminati dalla competizione, non sono serviti i 18 punti di Trice, i 16 di Abass e i 14 di Cain.

Venezia parte forte: piazza un break di 0-11 grazie a De Nicolao, Chappell, Mazzola e Tonut e sale sul 12-21 al 7′. Brescia reagisce con orgoglio, si riporta sotto con Moss, Zerini, Laquintana e una tripla di Sacchetti e in avvio di secondo quarto rimette la testa avanti grazie a 6 punti di fila di Trice (30-25). Venezia si risveglia e grazie a Tonut torna in parità (30-30). La Leonessa riprova l’allungo con una tripla di Zerini (41-35) ma gli orogranata, con un parziale di 0-10 firmato Watt, Tonut e De Nicolao, trovano il modo di andare all’intervallo in vantaggio (41-45) Nella ripresa Brescia ha un ultimo acuto con una tripla di Horton (45-47) poi però crolla (45-55). Venezia a questo punto si limita a gestire, chiude il terzo periodo sul 56-68 e nell’ultimo quarto tocca anche il +16. A questo punto si rilassa e consente ai padroni di casa di rifarsi sotto nel finale rendendo meno pesante il passivo (88-93).