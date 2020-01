Tracollo di Brindisi

– Venezia si aggiudica il derby italiano in Eurocup contro Brescia (68-60). Al Taliercio, nella seconda giornata del gruppo F delle Top 16, la Reyer dimentica la sconfitta all’esordio nella seconda fase del torneo con l’Ewe Oldenburg interrompendo la striscia di nove successi consecutivi della Leonessa. Il quintetto di coach De Raffaele domina il primo tempo, chiuso sul 33-22, ritrovando grandi risposte dalla difesa. A 10′ dalla fine il punteggio è 54-38, la bomba di Bramos a inizio quarto quarto sembra poter chiudere il discorso ma Brescia prova a rientrare in partita. Venezia, costretta a reagire, riesce a contenere il rientro degli ospiti. Chappell (19 punti) e Watt (15) i migliori realizzatori, per la Germani il topscorer è Zerini con 13 punti.

Nell’undicesima giornata del Gruppo D di Champions League, la Happy Casa Brindisi incassa la sesta sconfitta in altrettante gare esterne nel torneo: ko netto in casa del Besiktas, che si impone con un eloquente 96-67. La sfida è di fatto già chiusa alla fine del primo tempo, con il parziale sul 55-30 all’intervallo lungo. Il record di Brindisi in Champions League è ora di 4 vittorie e 7 sconfitte, prossima sfida in programma martedì al PalaPentassuglia contro il Paok.