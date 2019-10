Brescia ritrova il sorriso

– En plein tricolore nella serata di coppe: le tre italiane scese in campo in ambito continentale fanno valere il fattore campo e conquistano preziosi successi. In EuroCup Brescia e Trento si impongono rispettivamente ai danni di Olimpia Lubiana e Oldenburg, mentre Sassari bagna l’esordio stagionale in Champions League con la vittoria in volata sul Lietkabelis.

Dopo il ko di Badalona, Brescia ritrova il sorriso grazie all’affermazione 78-71 ai danni dell’Olimpia Lubiana. La Leonessa soffre la fisicità della compagine slovena nei primi due quarti, ma sale di tono nella seconda metà di gara e piazza l’allungo decisivo nell’ultimo periodo. Decisiva risulta la maggiore precisione della Germani dall’arco, da dove gli ospiti tirano con un pessimo 18.2%. L’inizio della sfida è traumatico per i ragazzi di coach Esposito, costretti a inseguire al termine della prima frazione (19-27). Nella seconda la Leonessa incomincia a trovare adeguate contromisure e gioca alla pari con Lubiana, che però all’intervallo lungo conduce ancora le danze (39-46). Al rientro sul parquet Brescia alza l’intensità difensiva e manda in tilt l’attacco della Cedevita, alla quale concede appena 11 punti nel terzo periodo (55-57). Rimonta e sorpasso si concretizzano sul finire dell’ultimo quarto: a 2’39” dalla sirena la situazione è in perfetto equilibrio (71-71), ma Brescia imprime la giusta accelerazione e trascinata da un ispirato Lansdowne (16 punti totali per lui) fa sua la vittoria. In doppia cifra chiudono anche Abass (15), Sacchetti e Cain (10).

Seconda vittoria consecutiva per Trento

Seconda vittoria consecutiva per Trento, che bissa il successo di Podgorica battendo Oldenburg 91-81 tra le mura amiche della Blm Group Arena. I tedeschi si rivelano un osso duro e vendono cara la pelle, ma la Dolomiti Energia mostra maggiore costanza di rendimento e una buona vena realizzativa per tutti i quattro periodi di gioco. Al termine del match sono quattro gli uomini di coach Brienza a chiudere in doppia cifra (Knox 25, Gentile 19, Craft 11, Blackmon 11) e a premiare Trento contribuiscono anche la maggiore presenza a rimbalzo (39-34 il dato finale) e la migliore percentuale dalla lunetta, dove l’Ewe Baskets si dimostra troppo impreciso. Il primo quarto si chiude con Oldenburg avanti 23-24 e la sfida continua per lunghi tratti a correre sui binari dell’equilibrio. La Dolomiti Energia guadagna un piccolo margine che al termine della terza frazione la vede avanti di 6 lunghezze (69-63). La tripla di Blackmon a 5′ dalla sirena regala il primo vantaggio in doppia cifra ai padroni di casa (78-68) e rappresenta il punto di non ritorno per i tedeschi. Trento gestisce con personalità il finale di gara, dopo essere scappata anche sul +16.

Champions, successo al fotofinish per Sassari

Nell’esordio stagionale in Champions League Sassari piega il Lietkabelis 79-78, trascinata da Pierre che con 24 punti a referto è il miglior realizzatore della gara. La Dinamo soffre l’avvio aggressivo dei lituani (0-5), ma dopo le iniziali difficoltà entra in partita e dà vita a un serrato botta e risposta che, tra sorpassi e controsorpassi, vede le due contendenti andare all’intervallo lungo divise da un solo punto (39-38 per il Banco di Sardegna). Al rientro sul parquet gli ospiti alzano il ritmo e provano ad allungare, toccando il massimo vantaggio sul +8 (42-50), ma Sassari è brava a ricucire e a chiudere in perfetta parità (57-57). Nell’ultimo periodo il match procede a strappi, con la squadra di coach Pozzecco che cresce alla distanza e sembra avere la vittoria in pugno quando a 1’31” dal termine Bilan la spinge sul +7 (77-70). Il Lietkabelis, però, non si arrende e piazza un clamoroso sorpasso a 11″ dalla sirena (77-78), approfittando del blackout offensivo del Banco. A far pendere l’ago della bilancia definitivamente in favore dei sardi sono i due liberi realizzati nel convulso finale da Pierre, che premia Sassari nonostante un misero 28% di squadra nel tiro da tre.