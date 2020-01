Sassari ok in Champions

– La Virtus Bologna centra la prima vittoria delle sue Top 16, resta ancora a secco l’Aquila Basket Trento. Serata dalle sensazioni opposte per le due italiane impegnate nel Gruppo E di Eurocup: le “vu nere” battono, non senza soffrire, il Darussafaka, mentre la Dolomiti Energia cade nettamente contro il Partizan Belgrado di Andrea Trinchieri, in testa a punteggio pieno dopo essersi imposta in casa di Trento con un larghissimo 58-83, frutto di una difesa feroce e di due quarti, i primi, praticamente perfetti, con Gentile e compagni tenuti a 28 punti in 20′. Vince invece la Virtus Bologna, impegnata in casa con il Darussafaka. Djordjevic ritrova Hunter e vede i suoi scappare sul 20-7 dopo neanche 8 minuti, anche se i turchi hanno la forza di rientrare a -6 sulla prima sirena (20-14). La Virtus non trova il canestro con continuità dall’arco ma riesce a contenere l’attacco turco, sbloccandosi con un parziale improvviso per il 37-25 al 15′, che diventa 47-33 a fine primo tempo. Il terzo quarto vede il rientro del Darussafaka, che limita a soli 12 punti la Virtus ed entra nei 10′ finali sotto di 7 (59-52). Baldi Rossi, Lamb e Markovic trascinano la Virtus in avvio di quarto quarto, con Gamble Bologna vola nuovamente sul +14 (68-54) che permette di gestire il finale, nonostante l’espulsione di Markovic dopo una minirissa con Browne: finisce 83-72.

A Sassari bastano tre quarti per archiviare la pratica Torun. Nell’undicesimo turno del Gruppo A, la Dinamo si libera agevolmente del fanalino di coda del girone, vincendo 91-71, e strappa di fatto il pass per gli ottavi di finale. Con Evans ancora a riposo e Sorokas lanciato in quintetto, il Banco di Sardegna piazza il primo parziale a metà frazione, appoggiandosi a grandi percentuali dall’arco. All’intervallo lungo Sassari è avanti 40-33, il terzo quarto serve a scavare definitivamente il solco: 65-50 a 10′ dalla fine, l’ultimo periodo è di pura accademia per Pierre e compagni.